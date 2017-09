Prečo sa o tom bavíme? Reagoval tréner Říha na otázku, či je možný príchod Jágra do Slovana

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Základná časť KHL 2017/2018 trvá už mesiac a brankár Jaroslav Janus ešte neodchytal v drese HC Slovan Bratislava ani jeden duel. V „klietke“ sa zatiaľ striedajú Marek Mazanec a Jakub Štěpánek.

Kouč Miloš Říha už skôr informoval, že brankársku otázku v klube vyriešia do konca septembra a na tom sa nič nemení. „Na to by mal odpovedať niekto iný. Do konca mesiaca máme čas na rozhodnutie, dovtedy je potrebné počkať,“ povedal tréner „bellasých“ po stredajšej prehre 3:6 s Ak Bars Kazaň.

Holík je na listine voľných hráčov

Kouč Říha sa v stredu večer po zápase nevyhol ani otázke, či nemá záujem o služby českého centra Petra Holíka, ktorý končí pôsobenie v ruskom Čerepovci.

„Klub ho umiestnil na listinu voľných hráčov, takže si musíme počkať, ako to dopadne. Je to však problém, pretože je Čech a hraničilo by to s tým, že naozaj budeme český tím. Je to šikovný center, akého by sme potrebovali. Čerepovec mu nesadol a neviem prečo. To musíme najskôr zistiť,“ poznamenal.

Jágr čaká na ponuky z NHL

Legendárny český útočník Jaromír Jágr stále čaká na ponuky zo zámorskej NHL, no nevylúčil prípadné účinkovanie v KHL. Veľký záujem o jeho služby údajne prejavil Neftechimik Nižnekamsk. Je možný aj jeho príchod do Slovana?

„Prečo sa o tom bavíme? Odpovedal by som, ale nemôžem. Dal som niekomu slovo, tak nemôžem hovoriť. On stále čaká na NHL, tie dva týždne si ešte počká. Potom sa bude rozhodovať, čo a ako. Pre neho je druhá priorita olympiáda a chce sa na ňu pripraviť. A zatiaľ nevie, v ktorom tíme,“ poznamenal M. Říha.