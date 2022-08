Prečo sa oplatí stať sa klientom VšZP?

Schopnosť VšZP zabezpečiť nielen bohatú ponuku benefitov, ale najmä dostupnú, modernú liečbu pre každého a služby uľahčujúce manažment zdravia celej rodiny oceňuje stále viac poistencov. V januári 2022 sa k nim pridalo 54 794 nových klientov, čím VšZP dosiahla najväčší nárast spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. Stala sa Najdôveryhodnejšou značkou roka 2021 a synonymom istoty v otázke starostlivosti o zdravie ľudí. Tento status potvrdzuje neustálym skvalitňovaním svojich služieb, rozširovaním siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj ponuky benefitov v Peňaženke zdravia.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je hlavným atribútom, na základe ktorého by sa poistenci mali rozhodovať pri výbere poisťovne. Počet lekárov, ktorých majú k dispozícii, sa podpisuje aj pod čakacie lehoty na vyšetrenia. „VšZP má v súčasnosti zazmluvnených viac ako 11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ide o celý okruh zdravotníckych zariadení – nemocnice, polikliniky, všeobecné aj špecializované ambulancie, záchranky, letecké zdravotné záchranne služby, ambulancie stomatológov, lekárne, optiky či výdajne zdravotníckych pomôcok, ale aj Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie,“ vymenúva podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.

Len v prvom polroku 2022 VšZP rozšírila sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o 333 rôznych novozazmluvnených ambulancií naprieč celým Slovenskom. „VšZP sa podarilo doplniť aj tých, ku ktorým pacienti majú dlhodobo najväčší problém objednať sa. Ide najmä o ambulancie zamerané na ortopédiu, vnútorné lekárstvo, gastroenterológiu, pneumológiu, alergológiu, kardiológiu, infektológiu, neurológiu, geriatriu, gynekológiu a pôrodníctvo či na urológiu. Pribudli aj kožní, oční lekári či diabetológovia,“ dodáva B. Havelková.

V tomto smere je preto mimoriadne užitočná aj mobilná aplikácia VšZP a funkcia V mojom okolí, ktorá poistencovi ponúka zoznam najbližších zdravotníckych zariadení, ambulancií, nemocníc a lekární.

V inovatívnej liečbe hrá VšZP prím

VšZP je dlhodobo lídrom aj v inovatívnej liečbe. Každý rok sa jej darí schvaľovať čoraz viac tzv. výnimkových liekov, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života pacientom s najnáročnejšími diagnózami. V roku 2020 bolo do poisťovne zaslaných 10 489 žiadostí o schválenie nekategorizovaného lieku, schválených bolo 90 % z nich. Minulý rok prišlo 12 772 žiadostí, schválených bolo 91 % z nich. Takmer polovicu z týchto žiadostí tvoria onkologické diagnózy, ktoré sú finančne mimoriadne náročné. Veľkú časť predstavujú i vrodené ochorenia detí s ťažkými postihnutiami. Za minulý rok VšZP vynaložila na inovatívnu liečbu viac ako 46,5 milióna eur.

Najdôležitejšia je prevencia

Stále však platí, že prevencia je lacnejšia a efektívnejšia ako liečba. VšZP o nej poistencov edukuje, pozýva ich na prehliadky, ktoré im môžu zachrániť život a odmeňuje tých, ktorí prevenciu pravidelne absolvujú, a to finančným príspevkom v Peňaženke zdravia až do výšky 800 eur ročne. Využiť môžu napríklad benefit až 120 eur na zuby – aj jednorazovo, či až 450 eur na strojček na zuby pre deti. Novinkou je benefit vo výške viac ako 200 eur pre mamičky a bábätká, ktorý zahŕňa nielen príspevok na doplatky za lieky pre rodičov (i zákonných zástupcov) s deťmi až do 200 eur, ale aj možnosť získať príspevok na prenájom monitora dychu pre bábätko či bezplatné predpôrodné, popôrodné a laktačné poradenstvo. „Existujúce benefity od nového roka rozširujeme o 100 eurový príspevok na okuliarový rám aj pre dospelých a to už od +1/-1 dioptrie,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Deti už aj tento rok môžu využívať príspevok na okuliarový rám, a to dokonca bez obmedzenia výšky dioptrie. Súčasťou Peňaženky zdravia je aj príspevok na glukózový senzor pre diabetikov do výšky 100 eur ročne, a to tak pre deti, ako aj pre dospelých.

V Peňaženke zdravia MAXI nájdu poistenci aj príspevok na 4. cyklus asistovanej reprodukcie (IVF) až do výšky 450 eur. VšZP tento rok rozšírila svoje služby aj o ocenenie každého darcu krvi za každý jeden odber. Poďakovanie v podobe balíčka vitamínov si darca môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek pobočke VšZP.

Poisťovňu je možné zmeniť len raz ročne. Termín najneskoršieho podania prihlášky do novej poisťovne je 30. september. Do VšZP je možné prepoistiť sa aj z pohodlia domova, online bez nutnosti návštevy pobočky alebo zabezpečovania podpisu prihlášky cez kuriéra, a to vďaka biodynamickému podpisu. Ide o bezpečnú metódu podpisu elektronických dokumentov digitálnym perom alebo prstom na displeji smart zariadenia.

