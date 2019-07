Prečo sú „husákove deti“ najšťastnejšou generáciou a aké budú mať dôchodky?

Ako hovorí český klasik: “Mládí v prdeli, do důchodu daleko.” Tak nejako na tom sú “Husákove deti”, teda dnešní 40-nici, 50-nici. V práci ešte strávia plus – mínus 20 rokov. A čo potom? S akými dôchodkami môžu počítať? Ako by sa už teraz mali zariadiť, aby zostali finančne v pohode?

Napriek desivej demografickej predpovedi, že už v roku 2040 bude na Slovensku rekordných 1,4 milióna penzistov, niektorí ekonómovia tvrdia, že sú najšťastnejšou generáciou, ktorá počas svojho života zažila niekoľko dramatických spoločenských zmien a dokázala sa im prispôsobiť. Husákove deti sú jednoducho vynaliezavé, flexibilné a aktívne.

V rozhovore s Jánom Šebom z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Radovanom Ďuranom z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) sa dozviete: