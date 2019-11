Prečo sú probiotiká dôležité počas liečby antibiotikami a ako ich správne užívať

Sychravé počasie a teplotné výkyvy so sebou prinášajú obdobie chrípok a prechladnutí. Nehovoriac o tom, že naša imunita dostáva zabrať. Myslite na svoje zdravie a popri antibiotickej liečbe nezabúdajte na probiotiká. Prečo sú tak dôležité?

Už pri narodení býva náš tráviaci trakt osídlený baktériami, ktoré sú pre správny vývoj organizmu veľmi dôležité. Nerovnováha týchto mikroorganizmov v črevnej mikroflóre spôsobuje mnohé zdravotné komplikácie, ako je napríklad hnačka, zápcha alebo iné tráviace ťažkosti. Navyše až 80 % nášho imunitného systému sa nachádza v tkanivách a v okolí tráviaceho traktu. Z tohto dôvodu je rovnováha mikroflóry v tráviacom trakte nevyhnutná pre celkovú pohodu každého z nás.

Čo narúša rovnováhu črevnej mikroflóry

Nerovnováhu črevnej mikroflóry a tým premnoženie patogénnych baktérií môže spôsobiť viacero faktorov. Medzi najčastejšie patrí nesprávne stravovanie, stres, rôzne metabolické poruchy, vírusové i infekčné ochorenia a v neposlednom rade aj liečba antibiotikami.

Správnu rovnováhu mikroorganizmov v tráviacom trakte nám pomáhajú udržať probiotiká, preto majú zásadný význam nielen počas užívania antibiotík, ale aj ako prevencia pred vznikom ďalších ochorení. Tým, že sa podieľajú na posilnení nášho imunitného systému a predchádzaní vzniku mnohých zdravotných komplikácií, výrazne prispievajú k nášmu celkovému zdraviu.

Probiotiká nájdete v niektorých potravinách, ako je napríklad kvasená kapusta alebo kyslomliečne produkty. Môžete ich užívať aj ako doplnok stravy v tabletkovej forme.

Jedinečný lactobacil

Črevnú mikroflóru vytvára 400-500 rôznych druhov prospešných mikroorganizmov, ktoré udržiavajú rovnováhu pred vplyvom rozmnožených škodlivých baktérií. Najdôležitejší z nich – Lactobacillus reuteri predstavuje najvýznamnejší laktobacil pre nás, pretože je to „ľudská“ baktéria mliečneho kvasenia. Nachádza sa v materskom mlieku, osídľuje náš tráviaci trakt a žije s nami naozaj až do ukončenia života.

Tento dôležitý prirodzený „ľudský“ lactobacil obsahujú i výživové doplnky od firmy BioGaia®. Ide o patentovaný druh mliečnej baktérie Lactobacillus reuteri Protectis®, ktorý obnoví rovnováhu mikroflóry v tráviacom trakte a pomôže vám znovu získať pohodu.

Ako užívať probiotiká počas antibiotickej liečby

Liečite sa antibiotikami? Potom by ste nemali zabudnúť ani na probiotiká. Začnite ich teda užívať v rovnaký deň, avšak nechajte si medzi nimi 2-3 hodinový odstup. Čiže najskôr užite antibiotikum a potom si dajte probiotikum. Inak by došlo k usmrteniu prospešných baktérií antibiotickým liečivom a probiotický doplnok stravy by nebol efektívny.

