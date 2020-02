Pred 27 rokmi bol zvolený prvý slovenský prezident, spoluzakladateľ HZDS Kováč mal spory s Mečiarom

Prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky (SR) po rozdelení Československa zvolili poslanci Národnej rady SR pred 27 rokmi 15. februára 1993. Stal sa ním Michal Kováč z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS).

Parlament sa pokúšal zvoliť prezidenta nového samostatného štátu už necelý mesiac po jeho vzniku 26. januára 1993. Na post hlavy štátu vtedy kandidovali za HZDS Roman Kováč (získal 69 hlasov), za Slovenskú národnú stranu (SNS) Jozef Prokeš (získal 27 hlasov), za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) Milan Ftáčnik (získal 30 hlasov) a za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Anton Neuwirth (získal 27 hlasov).

Navrhlo ho HZDS

Nasledujúci deň 27. januára si potom poslanci vyberali z dvoch kandidátov, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Volili teda medzi Romanom Kováčom a Milanom Ftáčnikom. Ani jeden z nich však potrebnú ústavnú väčšinu 90 hlasov nezískal. Romana Kováča v druhom kole podporilo 78 poslancov a Milan Ftáčnik získal 31 hlasov.

Obaja prezidentskí kandidáti podľa vtedy platného volebného poriadku museli byť z ďalšej voľby prezidenta vylúčení. HZDS preto do nasledujúcej voľby, ktorá sa konala 15. februára, navrhlo Michala Kováča, ktorého podporila už aj SNS a SDĽ. Za jeho zvolenie hlasovalo 106 zo 148 prítomných poslancov, 20 sa zdržali, 19 bolo proti, jeden hlas bol neplatný a dvaja poslanci nehlasovali. Za prvého prezidenta Slovenskej republiky tak poslanci národnej rady zvolili bývalého bankára, ministra financií a spoluzakladateľa HZDS Michala Kováča. Ten po svojom zvolení prerušil členstvo v HZDS a do prezidentského úradu bol inaugurovaný 2. marca 1993.

Prezident Michal Kováč sa v priebehu svojho pôsobenia v úrade začal dostávať do politických sporov s lídrom vládneho Hnutia za demokratické Slovensko premiérom Vladimírom Mečiarom. Po prezidentovej kritickej správe o stave republiky, ktorú 9. marca 1994 predniesol v Národnej rade SR, poslanci vyslovili Mečiarovej vláde nedôveru a prezident vymenoval dočasnú vládu na čele s premiérom Jozefom Moravčíkom z Aliancie demokratov Slovenska (ADS).

Zomrel vo veku 86 rokov

Víťazstvo HZDS v septembrových predčasných voľbách však znamenalo návrat ich autoritatívneho lídra do čela vlády a spory medzi Mečiarom a Kováčom pokračovali. Prezident Michal Kováč napriek značnej kampani proti nemu, ktorá vyvrcholila koncom augusta 1995 zavlečením jeho syna do Rakúska, zotrval v úrade až do skončenia svojho funkčného obdobia 2. marca 1998, keď odovzdal právomoci vláde. Parlament totiž opakovane nedokázal zvoliť novú hlavu štátu. Prezidentské právomoci tak prešli na premiéra Vladimíra Mečiara a predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča (HZDS).

Po septembrových parlamentných voľbách v roku 1998 sa už Vladimír Mečiar k moci nedostal a nová vládna koalícia schválila ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta. Nasledujúcim slovenským prezidentom zvoleným už priamo občanmi sa stal Rudolf Schuster a svojej funkcie sa ujal 15. júna 1999.

Prvý slovenský prezident v povojnovej histórii Slovenska Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v Bratislave 5. októbra 2016. V deň štátneho pohrebu bývalej hlavy štátu slovenská vláda vyhlásila štátny smútok.