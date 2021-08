Pred 60 rokmi začali stavať Berlínsky múr, Nemecko rozdelil na dve časti (video)

Nemecko si v piatok pripomína 60 rokov od chvíle, keď východonemecké úrady začali stavať Berlínsky múr, kde počas troch desaťročí pri pokuse o útek na západ zahynulo minimálne 140 ľudí.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier označil jeho stavbu od 13. augusta 1961 za „začiatok konca“ komunistického režimu, ktorý v tom čase tvrdil, že múr mal predstavovať ochranu krajiny pred fašizmom.

Berlínsky múr mal dĺžku 155 kilometrov a obopínal Západný Berlín až do roku 1989. Steinmeier vyzval Nemcov, aby nenechali vyblednúť spomienky na toto obdobie. Požiadal ich, aby sa aktívne zapojili do demokracie, a to účasťou v septembrových parlamentných voľbách.