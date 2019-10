Pred slovenským automobilovým priemyslom stoja podľa Pellegriniho výzvy, ekológia je prioritou

Na Slovensku by sa v budúcom roku mohlo vyrobiť viac ako 1,3 milióna automobilov. V rámci otvorenia Autosalónu Autoshow Nitra 2019 to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini. Podľa neho je automobilové odvetvie kostrou slovenského priemyslu, no stoja pred ním viaceré výzvy.

Balíček opatrení na zlepšenie podnikania

„Ekológia sa stáva prioritou číslo jedna a Slovensko musí aktívne reagovať na trendy v automobilovom priemysle a zavádzať systematické opatrenia na podporu elektromobility ako aj alternatívnych palív,“ vyhlásil premiér.

Ten zároveň predstaviteľov automobilového priemyslu uistil, že s nimi štát bude aj naďalej viesť intenzívny dialóg a hľadať možnosti ako zlepšiť podnikateľské prostredie. V krátkej dobe by mal byť predstavený aj balíček ďalších opatrení na zlepšenie podnikania na Slovensku a stlmenie dopadov poklesu výkonu slovenskej ekonomiky. Ako totiž zdôraznil, automobilový priemysel zamestnáva priamo alebo nepriamo asi štvrť milióna ľudí, na celkovej priemyselnej produkciu sa podieľa 47 percentami a na priemyselnom exporte 35 percentami.

Orientácia na inteligentné odvetvia

Predseda vlády Peter Pellegrini sa pritom domnieva, že ak Slovensko chce byť konkurencieschopné, musí sa do budúcnosti orientovať na inteligentné odvetvia. „Budúcnosť Slovenska nemôže byť, a pevne verím že nikdy nebude v jednej veľkej zastrešenej výrobnej dielni, ale že budúcnosť Slovenska je v produkcii tovarov, služieb a myšlienok s vysokou pridanou hodnotou,“ dúfa premiér. Uvítal by preto, keby sa začali v tejto sfére pripravovať dlhodobé plány na 20 až 30 rokov.

Automobilová výstava Autosalón Autoshow Nitra sa koná od 3. do 6. októbra 2019 na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na ploche viac ako 37 tisíc metrov štvorcových sa predstaví vyše 200 vystavovateľov. Dvadsiatyšiesty ročník prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky prináša 30 automobilových značiek, 35 noviniek, ako aj mnohé výstavné premiéry. Návštevníci nitrianskeho autosalónu sa môžu tešiť aj na tuningovú show, historické vozidlá a motocykle, či prehliadku vojenskej techniky Ozbrojených síl SR alebo prezentáciu Hasičského a záchranného zboru SR.