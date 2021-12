Predĺži sa lockdown na Slovensku? Koalícia o opatreniach stále rokuje a alternatív je viacero

aktualizované 7. decembra 12:40

O predlžovaní lockdownu sa v koalícii stále rokuje a alternatív je viacero. Pre agentúru SITA to povedala šéfka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová.

„Dúfam, že spejeme k dohode,“ uviedla Zemanová s tým, že ambíciou SaS je uvoľnenie opatrení pre očkovaných a motivácia k očkovaniu.

Podľa poslankyne je na jednej strane veľmi dôležitá epidemická situácia, ale „počúvame aj ľudí v prevádzkach, živnostníkov, ktorí sú už na kraji priepasti a musíme pamätať na ochranu týchto ľudí“.

O opatreniach rozhodne vláda

Na otázku, či SaS podporí predĺženie lockdownu len vtedy, keď budú zvýhodnení očkovaní Zemanová odvetila, že „bude rozhodnuté na vláde“. Za predčasné považuje hovoriť, či sa zakáže cestovanie cez Vianoce k známym či do lyžiarskych stredísk.

„Bude to závisieť aj od toho, ako sa budú ľudia zodpovedne správať. Chcela by som ľudí poprosiť, vírus sa šíri osobným kontaktom najmä so staršími ľuďmi, ktorí nie sú zaočkovaní,“ povedala. Ďalej sa na ľudí obrátila s prosbou, že „ak sa chceme vrátiť do normálnejšieho života“, aby sa dali zaočkovať.

Zvýhodnenia pre očkovaných

To, že o dohode o návrhu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO)k predĺženiu lockdownu a zavedeniu ďalších protipandemických opatrení na rokovaní koaličnej rady v pondelok večer neprišlo. potvrdila aj predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková.

Cigániková vysvetlila, že z ich pohľadu predĺženie lockdownu nemotivuje k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, nakoľko toto opatrenie platí pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Strana Sloboda a Solidarita by ocenila, ak by boli očkovaní ľudia odmenení práve tým, že pre nich zákaz vychádzania platiť nebude. Šéfka zdravotníckeho výboru nevylúčila, že do stredajšieho rokovania vlády sa ešte koaliční partneri dohodnú na nejakom kompromise Lengvarského návrhu.

Sme rodina odmieta povinné očkovanie

O lockdowne a protipandemických opatreniach v utorok ráno rokovali predsedovia koaličných strán, preto si treba podľa šéfa poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského počkať, kým premiér alebo minister zdravotníctva oznámia nejakú dohodu. Nevylúčil, že rokovania budú pokračovať až do večera a definitívna verzia bude známa po rokovaní vlády. Tá bude zasadať v stredu 8. decembra.

„Nejaká dohoda bude musieť byť. Končí nám dvojtýždňový lockdown. V týchto dňoch dochádza k prehodnoteniu. Máme tu nejaké odporúčania konzília, to znamená, že nejaká dohoda zajtra na vláde bude,“ povedal Pčolinský.

Prípadné povinné očkovanie hnutie Sme rodina odmieta. „Sme presvedčení, že ľudia by sa mali zaočkovať. Odporúčame im, aby sa zaočkovali, ale nie sme zástancovia toho, aby sme ľudí nútili pod hrozbou nejakých sankcií, aby sa očkovali,“ priblížil Pčolinský.

Dodal, že z právneho hľadiska má túto vec v rukách minister zdravotníctva a hlavný hygienik, ktorí také niečo vedia dať aj do vyhlášky. Sme rodina by to prekážalo. „To sa nedá vetovať, o tom sa nehlasuje,“ poznamenal Pčolinský. Za hypotetické považuje otázky, či by pre povinné očkovanie odišlo hnutie Sme rodina z vlády, alebo by žiadalo odchod Lengvarského z funkcie ministra zdravotníctva.