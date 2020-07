Premiér Johnson oznámil ďalšie uvoľnenie opatrení v Anglicku

Britský premiér Boris Johnson v piatok oznámil ďalšie uvoľňovanie opatrení proti novému koronavírusu v Anglicku. Prísne protipandemické obmedzenia platia v Spojenom kráľovstve už od marca a keďže Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko majú vlastné systémy verejného zdravotníctva, uvoľňujú ich každé svojím vlastným tempom.

Fanúšikovia by sa mohli vrátiť na štadióny

V Anglicku sa po novom už ľudia už nemusia vyhýbať cestovaniu hromadnou dopravou. Od 1. augusta sa tiež budú môcť vrátiť na svoje pracoviská, ak to bude možné.

O bezpečnom návrate svojich zamestnancov budú rozhodovať podniky. K znovuotvoreným obchodom, barom, reštauráciám a kaderníctvam sa od začiatku augusta pridajú aj kozmetické salóny, kasína, bowlingové herne a klziská. Nočné kluby zostávajú zatvorené.

Na budúci mesiac by tiež mohli znovu začať predstavenia v interiéri, ak by boli prvotné testy úspešné. Športoví fanúšikovia by sa mohli vrátiť na štadióny v októbri.

Miestne orgány budú mať nové právomoci

Johnson však uviedol, že opatrenia sa budú dať zvrátiť, ak začne počet prípadov COVID-19 stúpať.

Vláda sa pripravuje na „najhorší prípad“, ak by v zime začali pribúdať prípady, a chce rozšíriť kapacity na testovanie ľudí na koronavírus, vrátane tých bez príznakov. V súčasnosti denne Briti vykonajú 200-tisíc testov, do konca októbra by to podľa Johnsona mohlo byť až 500-tisíc.

Miestne orgány budú mať podľa premiéra nové právomoci zavádzať obmedzenia v reakcii na lokálne ohniská nákazy. Johnson tiež oznámil, že vláda vyhradí na boj zdravotníctva s možnou druhou vlnou nákazy 3 miliardy libier (v prepočte 3,3 miliardy eur).

Pandémia koronavírusu si do piatka v Spojenom kráľovstve vyžiadala viac ako 45-tisíc mŕtvych. Británia má už niekoľko týždňov najvyšší počet obetí v Európe a v celosvetovom meradle je tretia, za Spojenými štátmi a Brazíliou.