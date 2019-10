Premiér Johnson si praje predčasné parlamentné voľby v Británii, mali by sa konať v decembri

Britský premiér Boris Johnson by chcel, aby jeho krajina pristúpila k predčasným parlamentným voľbám, ktoré by sa podľa neho mali uskutočniť 12. decembra. Ako vyhlásil vo štvrtok v Londýne, je to podľa neho jediný spôsob, ako dostať krajinu z chaosu zapríčineného neschopnosťou súčasného parlamentu a vlády dohodnúť sa na podobe brexitu.

Najbližšie riadne parlamentné voľby by sa vo Veľkej Británii inak konali až v roku 2022.

Na to, aby Johnson presadil konanie predčasných volieb, potrebuje tento návrh pretlačiť v parlamente. V nedávnej minulosti sa o to snažil už dvakrát a oba razy neuspel.

Podľa nového Johnsonovho plánu by súčasný parlament mal zasadať len do 6. novembra, keď by sa začala predvolebná kampaň k decembrovým predčasným voľbám.