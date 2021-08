Premiéra, aká tu dlho nebola! Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel pokoril v Česku počas otváracieho víkendu hranicu 100 000 divákov

Komédia natočená podľa rovnomenného knižného megahitu najúspešnejšieho českého spisovateľa Patrika Hartla vyvolala rozruch už pred dvomi týždňami, keď si ju v exkluzívnej predpremiére na amfiteátri v Plzni vychutnalo neuveriteľných 3 000 divákov. Atmosféra bola elektrizujúca, a tak nečudo, že tvorcovia mali veľké očakávania aj od oficiálnej distribučnej premiéry v Českej republike. Tie sa napokon vrchovato naplnili.

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel dokázal, že napriek všetkým okolnostiam kino a kultúra v Česku žije naplno. Na komédiu Patrika Hartla si počas premiérového víkendu od 29. 7. do 1. 8. 2021 zašlo do kín u našich západných susedov 96 819 ľudí. Spolu s predpremiérovými projekciami má už snímka na konte viac ako 103 000 divákov. Je to najlepší premiérový výsledok spomedzi všetkých filmov uvedených v Českej republike od začiatku pandémie. Posledným filmom, ktorý zaznamenal v českých kinách po prvom víkende návštevnosť 100 000 divákov, bol dokument V sieti, ktorý však mal premiéru ešte v predkoronovom období. Komédia Prvok, Šampón, Tečka a Karel s výrazným náskokom „predbehla“ aj všetky ostatné úspešné české filmy, ktoré boli do kín uvedené počas pandémie. Na porovnanie, komédiu Matky si prišlo počas otváracieho víkendu pozrieť 50 000 divákov, rodinný film Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť necelých 38 000 divákov. Úspech „Prvoka“ teda naozaj možno označiť ako fenomenálny.

„Som neskutočne nadšený! Diváci dávajú filmu zmysel. Aj radosť. A úplne najkrajšie je, že sa o tú radosť z príbehu spoločne delia v kine. Vo dvojici doma pri telke by to bolo smutné. Hurá, hurá, hurá! Veľmi pekne všetkým ďakujem!“ neskrýval nadšenie zo skvelého výsledku režisér a zároveň autor knižnej predlohy Patrik Hartl, ktorý sa o fantastickej diváckej návštevnosti dozvedel na dovolenke.

„Po mnohých rokoch sa nám podarilo prekročiť vlastný tieň. Mám obrovskú, euforickú radosť, pretože roky tvrdej práce sa nám vracajú v diváckej odozve, ktorá nemá obdobu. Z výsledku prvého víkendu sa neskutočne tešíme. Lepšie to dopadnúť ani nemohlo. Dostávame nadšené reakcie z celej krajiny, diváci sa radujú a my sa radujeme s nimi. Je krásne robiť krásne veci a byť súčasťou niečoho veľkého. Pre mňa osobne je to splnený sen,“ vyznal sa producent a generálny riaditeľ filmovej distribučnej spoločnosti BONTONFILM Martin Palán.

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel natočený podľa knižného bestsellera Patrika Hartla bude mať v slovenských kinách premiéru 26. augusta 2021.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel rozpráva príbeh štyroch dlhoročných kamarátov, ktorí si na triednej stretávke po dvadsiatich rokoch priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Je možné riešiť krízu stredného veku provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu kravinu ako zamlada. Alebo aspoň odvahu hovoriť za všetkých okolností to, čo si naozaj myslia. Kto splní úlohu, nie je „sráč“…

V hlavných úlohách sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponesie tvár Martina Hofmanna. Mužský štvorlístok doplnia nemenej populárne herečky Zuzana Norisová, Jana Kolesárová, Kristýna Boková, Petra Polnišová, Soňa Norisová, Daniela Kolářová či Barbora Poláková.

„Je výnimočné, aby mal film takéto silné herecké obsadenie, a to nehovorím len o našich štyroch hlavných hrdinoch, ale celej o plejáde hercov, ktorí sa v ňom často len na chvíľu mihnú. Výnimočná je aj dĺžka výroby, osobné nasadenie celého štábu a Patrika Hartla, ktorý do filmu vložil veľký kus svojho srdca. Ale či je film skutočne výnimočný, to nám musia povedať až diváci,“ vyjadril sa Martin Palán ešte pred premiérou. Po uplynulom víkende je zrejmé, že diváci snímke Prvok, Šampón, Tečka a Karel štatút výnimočnosti jednoznačne priznali. Či film výnimočným urobia aj návštevníci kín na Slovensku, sa dozvieme už čoskoro.

