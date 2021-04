Prepad tržieb v maloobchode sa vo februári síce zmiernil, ale klesať budú aj v ďalších mesiacoch

Pokles tržieb v maloobchode sa vo februári oproti januárovým hodnotám spomalil len mierne. Medziročne boli tržby nižšie o 14,7 % a už druhý mesiac po sebe si tak pripisujú historické miery prepadu.

Pod úrovňou februára predchádzajúceho roka boli tržby celkovo v ôsmich z deviatich sledovaných činností maloobchodu.

Maloobchodníkov naďalej ovplyvňovali protipandemické opatrenia, väčšina obchodov mala zavreté prevádzky a k celkovému poklesu mohol podľa Štatistického úradu SR prispieť aj nižší počet kalendárnych dní vo februári tohto roka, keď v prestupnom roku 2020 mal február o jeden deň naviac.

Najväčšie medziročné prepady od roku 2009

Celkový pokles v maloobchode ovplyvnilo najmä zaostávanie tržieb v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v maloobchode v hypermarketoch a supermarketoch.

Po raste tržieb počas takmer celého roka 2020 si v prvých mesiacoch roka 2021 tržby obchodníkov začali pripisovať najväčšie medziročné prepady od roku 2009, teda od poslednej zmeny metodiky. Tržby veľkých marketov sa vo februári medziročne znížili o 13,2 %.

Prehĺbil sa aj pokles tržieb v druhých podielovo najvýznamnejších činnostiach maloobchodu, a to v špecializovaných predajniach ostatného tovaru na 26,2 %, čím sa dostal na úroveň poklesu v čase prvej vlny pandémie COVID-19.

Celkový pokles významne ovplyvnilo aj zaostávanie tržieb v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 23,9 % a v špecializovaných predajniach maloobchodu s pohonnými látkami o 14,2 %.

Prepad tržieb v gastre sa mierne spomalil

Pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel pokračoval aj v druhom mesiaci roka 2021, oproti januáru sa však zmiernil na 11,2 %. Po poklese v predchádzajúcom mesiaci sa znova zvýšili tržby vo veľkoobchode, vo februári medziročne vzrástli o 5,8 %.

Prepad tržieb v ubytovaní aj v reštauráciách a pohostinstvách sa oproti januáru síce mierne spomalil, naďalej však dosahoval historicky najväčšie hodnoty. V ubytovaní klesli februárové tržby medziročne o 86,3 %. V januári to bol pokles o 87,9 %. Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev klesli vo februári o 54,8 %, v januári klesli o 55 %.

Opatrenia budú okresávať tržby aj naďalej

Prísne opatrenia, ktoré povinne uzatvárajú významnú časť nepotravinového segmentu, budú podľa analytikov okresávať tržby slovenského maloobchodu aj v nasledujúcich mesiacoch.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák významnejšie rozvoľňovanie očakáva až v máji. Postupný nárast mobility podľa neho naznačuje, že pokles by sa mohol predsa len začať pozvoľna zmierňovať. Na druhej strane sa spotrebiteľská dôvera ani v marci nezačala významnejšie zlepšovať.

„Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu počas celej jari, keďže uvoľnenie opatrení obmedzujúcich maloobchod očakávame až v priebehu mája,“ hovorí Koršňák. Odložená spotreba by však mohla začať podporovať tržby maloobchodu čiastočne už v lete.

Služby svoje straty nevykryjú tak rýchlo

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák očakáva, že po uvoľnení opatrení, predpokladanom už v tomto mesiaci, významne narastú nákupy práve v oblastiach, kde je teraz najvyšší prepad.

„Zatiaľ čo väčšina obchodov s tovarom, ako napríklad obuv či oblečenie, môže vykryť aspoň časť stratených tržieb vďaka väčšiemu objemu nákupov, v službách sú tieto možnosti limitované a svoje straty tak nebudú vedieť vykryť,“ uviedol Horňák.

Nádejou je prechod do bordovej fázy

Efekt zatvorených obchodov podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej negatívne ovplyvní tržby maloobchodu aj za marec a apríl.

„Aktuálne je v rámci maloobchodu určitým svetielkom na konci tunela potenciálny prechod Slovenska ako krajiny z čiernej fázy do bordovej. Podľa aktuálne platného semaforu by to mohlo viesť k znovuotvoreniu kamenných prevádzok,“ konštatuje Sadovská.

Veľké očakávania od očkovania ľudí

Problémy s dodávkami vakcín prinášajú podľa Horňáka neistotu v tom, kedy sa život vráti pre bežných ľudí do starých koľají, čo môže spôsobovať odkladanie nákupov dovoleniek, čím sa sezóna tzv. first moment pobytov vytráca.

„Po zaočkovaní dostatočnej časti populácie však očakávame pomerne rýchly návrat k bežnej ekonomickej činnosti a aj solídny ekonomický rast na tento rok vo výške 4 %,“ dodal Horňák.