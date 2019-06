Prepotili tričká, vyrobili si svalovicu, ale úsmev Adama stál za to. Známe osobnosti pomáhali

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Včera sa uskutočnil charitatívny projekt osobností MISIA – Aby bol svet lepší. Pred bratislavskú Euroveu prišlo 50 hercov, moderátorov, spevákov, umelcov, športovcov a ďalších osobností Slovenska. Na jeden deň sa prezliekli za kuriérov a nasadli na bicykle. Počas dňa doručovali špeciálne certifikáty záujemcom, ktorí zavolali na dispečing. Získali od nich dobrovoľné finančné príspevky na nákup pomôcok pre konkrétne postihnuté deti. Po prvýkrát sa MISIE zúčastnil aj Zdeno Cíger a spomedzi jazdcov sa mu podarilo prejsť na bicykli najviac kilometrov.

Počas jedného dňa jazdci MISIE na čele s ambasádorom projektu Nikitom Slovákom navštívilo 296 donorov. Podarilo sa im vyzbierať 11 640 €. Ešte hneď v ten deň spoločne odovzdali dve pomôcky postihnutým deťom. Adamovi (Šahy) s DMO a ľahkou mentálnou disfunkciou motomed, liečebný pohybový prístroj a sedemročnému Samuelovi (Poprad) s autizmom osobnosti odovzdali tablet s aplikáciou GoTalk, ktorá uľahčuje deťom s autizmom komunikovať so svojimi blízkymi. Ďalším piatim deťom, pre ktoré osobnosti bicyklovali, doručí MISIA pomôcky v najbližších dňoch.

Česi začali, my ideme stále ďalej

Vďaka patrí všetkým“MISIA – osobnosti kuriérmi ako projekt vznikol v Prahe a na prvý ročník ma pozval divadelník, herec Petr Forman. S ich požehnaním realizujeme tento projekt na Slovensku už 8 rokov,“ hovorí ambasádor projektu režisér Nikita Slovák. V Čechách sa projekt konal 3x, u nás sa s ním pokračuje ďalej a v budúcom roku by sa mala MISIA premiestniť aj do ďalšieho mesta. „Rozhodujeme sa medzi Banskou Bystricou a Košicami. Závisí to od toho, či sa nám podarí zohnať partnerov, ktorí zabezpečujú celý priebeh a náklady projektu. Aj vďaka nim môžeme celú „vybicyklovanú“ sumu venovať postihnutým deťom bez toho, aby sme z nej financovali napr. pitný režim jazdcov, či zapožičanie bicyklov a pod.“ dodáva Nikita Slovák.

Snaha pomôcť postihnutým deťom a mladým ľudom ženie tím MISIE do výkonov a aj do účasti v ďalšom roku. Nezištná pomoc osobností, organizačného tímu je odmenená úsmevmi obdarených detí a často aj slzami radosti ich rodičov. Pomôcky, ktoré MISIA zabezpečí, im zľahčujú už aj tak náročný život a pomáhajú im zlepšiť pohybovú hybnosť, komunikáciu a rehabilitáciu. „Sme radi, že verejnosti nie je ľahostajný osud týchto detí a volajú si našich kuriérov, ktorí sadnú na bicykle od spoločnosti Kellys a doručia im za symbolickú cenu jedinečný certifikát výtvarníka Petra Stankoviča. Tento rok nám pomohli aj elektromobily Volkswagen e-up! z projektu up! city a mohli sme tak vybaviť objednávky v blízkom okolí Bratislavy,“ povedal Nikita Slovák. Ďakujeme mediálnym partnerom: SITA, TASR, StartitUp za pomoc pri medializácii projektu.

Niektoré zaujímavosti dňa pri plnení MISIE 08

Zdeno Cíger v úlohe nováčika nabicykloval najviac kilometrov a neváhal ísť z centra až do Rovinky.

Minimálna cena certifikátu je 10 €. V troch prípadoch dostali jazdci od darcov, za doručenie certifikátu rovno 500 €. Podarilo sa to Karin Haydu, Veronike Vadovičovej v tandeme s Dášou Matejčíkovou, Nikitovi Slovákovi.

Najhlasnejšie ovácie získal Martin Šmahel v ženskom fitnescentre.

Tuli Vojtek okrem financií dostal za doručenie aj rezeň so zemiakmi a Marcelovi Forgáčovi podarovali vo firme, kam prišiel odovzdať certifikát, prášky na pranie a aviváž.

Ludwigovi Baginovi po prvých 3 metroch po nasadnutí padla reťaz, čo je takmer nemožné.

Najmenej prístupní k podpore boli právnici.

