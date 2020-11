Prešov ukončil rozsiahlu rekonštrukciu zimného štadióna, mesto investovalo milióny eur

Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu zimného štadióna. Jej súčasťou bola aj výstavba netradičnej konštrukcie strechy hokejového stánku. Tá predĺžila rekonštrukciu z pôvodne plánovaných desiatich mesiacov na viac ako dva roky.

Celkové náklady na modernizáciu štadióna, ktorú realizovala spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, sa vyšplhali na viac ako 4,87 milióna eur s DPH. „Zrejme sme jediná samospráva na Slovensku, ktorá vyčlenila na rekonštrukciu športového objektu takmer 5 miliónov eur z vlastných zdrojov, bez akejkoľvek dotácie od štátu, eurofondov či od sponzorov. Nešlo totiž len o záchranu štadióna, ale najmä o to, aby mohli deti a mládež bezpečne trénovať na ľade doma v Prešove,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Strecha s komplikovanou konštrukciou

Zlá statika strechy štadióna postaveného v roku 1967 si vynútila kompletnú odstávku hokejového stánku v máji 2018. Nosnou časťou rekonštrukcie bola práve oprava strechy s plochou 4 300 metrov štvorcových, ktorá sa vyznačuje veľmi komplikovanou konštrukciou. Tá patrí medzi najvýznamnejšie objekty sveta s lanovou strešnou konštrukciou.

Samotné práce na konštrukcii strechy trvali približne osem mesiacov. Celková dĺžka použitých lán je 9 348 metrov. Koncept rekonštrukcie lanovej konštrukcie je založený na online trvalom monitoringu. Ide o jednu z prvých Smart konštrukcií tohto typu na Slovensku, vďaka čomu mesto dostáva v reálnom čase od systému upozornenia v prípade odchýlok. Práve rekonštrukcia strechy predĺžila plánovaný termín prác. „Každá stavba je živý organizmus, a to, čo sa projektovalo podľa pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 1967, tak s odstupom 50 rokov sa zistilo po odkrytí strechy a venca, že vlastne už vtedy sa robili technické úpravy a teda sme vychádzali zo zlých predpokladov pri spracovaní projektovej dokumentácie a celé sa to muselo preprojektovať,“ vysvetlila primátorka Turčanová.

V hľadisku chýbajú sedadlá

V rámci 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna sa okrem strechy podarilo zmodernizovať aj vstupné priestory štadióna. Pribudli nové podlahy a oceľové konštrukcie pre nové vstupy do hľadiska. Osadené boli nové turnikety, osvetlenie a vzduchotechnika. Vymenené boli tiež rozvody vodovodu a kanalizácie aj sociálne zariadenia. Na fasáde pribudli nové hliníkové presklenia a vstupy. Rovnako došlo k zmene prístupu k hľadisku. Zrekonštruované sú tiež chodníky z východnej strany objektu a verejné osvetlenie. Upravené bolo parkovisko a zrevitalizovali sa plochy zelene.

Rekonštrukciou prešlo aj hľadisko, ktoré je v súčasnosti pripravené na montáž sedadiel. Ako informovala vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby Mestského úradu v Prešove Alžbeta Pitoráková, ich nákup je aktuálne predmetom novej verejnej súťaže. Na ich zaobstaranie získala samospráva dotáciu v rámci Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja vo výške 175-tisíc eur. Celkovo pribudne 3 600 sedadiel.

Sú potrebné ďalšie zásahy

Napriek takmer päťmiliónovej investícii sú na dokončenie komplexnej obnovy štadióna potrebné podľa Pitorákovej ďalšie stavebné zásahy. „Do budúcnosti by bolo potrebné urobiť novú klimatizáciu. Dobudovať a rozšíriť treba celé zázemie, to znamená šatne pre krasokorčuliarov, hokejistov, jednotlivé miestnosti, ktoré k tomu prináležia. Uvažuje sa aj o prenosovej kocke, momentálne je inštalovaná len nová tabuľa. Práce by sa mali týkať aj novej fasády,“ uviedla vedúca odboru s tým, že jednotlivé činnosti je možné rozdeliť aj na etapy.

V súčasnosti sú ďalšie potrebné náklady odhadované na zhruba dva milióny eur. „Toto už z mestských peňazí nedáme. Tu už sa naozaj spoliehame na pomoc vlády, prípadne na pomoc Fondu pre rozvoj športovej infraštruktúry,“ uzavrela primátorka Andrea Turčanová.