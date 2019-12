Prešovský kraj by mal túto zimu zvládnuť lepšie aj vďaka novej technike za takmer 2,77 milióna eur

Do vozového parku Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SUC PSK) v stredu pribudlo 13 nových sypačov a ďalšia cestárska technika. Nová technika má prispieť k obnove dopravného parku cestárov a skvalitniť predovšetkým zimnú údržbu ciest.

Cena nových posypových vozidiel v kompletnej výbave sa vyšplhala na takmer 2,77 milióna eur s DPH. Na dodávke sa podieľali firmy Kobit – SK s.r.o. Dolný Kubín, MB Servis s.r.o. Moravany nad Váhom a GTB a.s. Liptovský Mikuláš.

Nové vozidlá sú viacúčelové. V zimnej sezóne budú slúžiť na pluhovanie a posyp vozoviek, v lete na prevoz asfaltobetónu a tiež na prevoz sypkých hmôt, keďže sú vybavené sklápacími nadstavbami.

Drobná technika

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth, do výbavy cestárom pribudla aj drobná technika v podobe narážača zvodidiel, deformačného vozíka, štiepkovača drevnej hmoty, valníka s mechanickou rukou a sedem kusov signalizačných vozíkov.

„Nové sypače majú nahradiť staré škodovky, ktoré majú vek už nad 40 rokov. Tie budeme následne vyhodnocovať, ktoré sú ešte použiteľné a či je efektívne ešte do nich niečo investovať, prípadne ich vyraďovať. Ostatná drobná technika, ktorá je určená najmä na letnú údržbu, zvýši bezpečnosť práce pri údržbe ciest, ale aj kvalitu práce,“ uviedol Horváth.

Do každého okresu

V súčasnosti má SÚC PSK k dispozícii 114 sypačov, z ktorých je skoro 70 starších ako 15 rokov. Z nich 22 kusov sú vozidlá Škoda, ktorých vek sa pohybuje od 30 do 40 rokov, ale aj viac. Nové sypače sú vybavené aj snehovými pluhmi, posypovými nadstavbami, vyklápacími nadstavbami a podvozkami. Zakúpili ich do každého okresu Prešovského kraja.

„Teraz ide do každého okresu jeden sypač, na budúci rok bude viac posilnený okres Poprad,“ avizoval Horváth s tým, že v budúcom roku plánuje SÚC PSK zakúpiť ďalších 13 nových sypačov.

Ďalšia technika

Zároveň doplnil, že ešte na prelome rokov príde cestárom aj ďalšia technika. Konkrétne pôjde o finišer, dva cestné valce, frézu a dve nákladné vozidlá s nosnosťou do 16 ton za vyše 700-tisíc eur. Verejné obstarávanie na túto techniku je podľa Horvátha už ukončené.

Začiatkom októbra cestári do užívania odovzdali techniku za vyše 1,1 milióna eur. Konkrétne išlo o osem univerzálnych traktorových nosičov a rovnaký počet nákladných motorových vozidiel valník do 3,5 tony. „V celom roku sme do dopravno-mechanizačného vybavenia investovali sedem miliónov eur,“ dodal riaditeľ SÚC PSK.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtová organizácia zriadená 1. decembra 2003. V pôsobnosti má vyše 523 kilometrov ciest druhej triedy a 1 920 kilometrov ciest tretej triedy na území Prešovského kraja. Organizačne je rozdelená na sedem regionálnych oblastí: Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.