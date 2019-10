Prestávame byť konkurencieschopní, varujú automobilky a žiadajú opatrenia

Najväčší zamestnávatelia v automobilovom sektore sú znepokojení aktuálnou situáciou. Taký je výsledok stretnutia Zväzu automobilového priemyslu SR a predstaviteľov štyroch automobiliek pôsobiacich na Slovensku. Zástupcom automobilového priemyslu sa nepáči najmä to, že sa nedarí realizovať opatrenia, na ktorých sa dohodli s vládou.

„Nepodarilo sa splniť dôležité body z uznesenia vlády, ktoré bolo prijaté ešte v decembri 2017. Do uznesenia vlády z apríla 2019 sa nedostali návrhy, ktoré boli pri stretnutí vo februári tohto roku prerokované a zástupcovia automobilového sektora ich považujú za dôležité,“ konštatuje zväz.

Upozorňujú na hlavné prekážky

Niektoré čiastkové ciele sa podľa prezidenta zväzu Alexandra Matušeka podarilo dosiahnuť. “Realizácia uznesení, ktoré by mali zásadným spôsobom pomôcť zachovať konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v horizonte najbližších 10 rokov, však stále stagnuje,” upozornil.

Automobilový priemysel plánuje v dlhodobom horizonte, preto jeho predstavitelia už teraz upozorňujú na hlavné prekážky, ktoré ohrozujú budúcnosť tohto sektora na Slovensku. Zväz sa preto snaží o uzatvorenie Memoranda o porozumení a spolupráci pri vytváraní podmienok pre udržateľný rozvoj automobilového priemyslu.

Vzhľadom na význam automobilového priemyslu je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Zo strany vlády by mali byť prijímané také riešenia, ktoré nezvýšia daňové ani odvodové zaťaženie.

Novely bez diskusie a analýz

S predvídateľnosťou podnikateľského prostredia priamo súvisí aj štandardný legislatívny proces prijímania zákonov či ich noviel. Podľa zväzu je zarážajúce, že novely sa predkladajú často prostredníctvom poslancov v parlamente, bez diskusie a analýzy.

“Musíme si uvedomiť, že o budúce zákazky súťažíme v globálnom prostredí. A my s cenou práce prestávame byť konkurencieschopní v rámci krajín V4 a postupne dobiehame aj Portugalsko či Španielsko,” myslí si Matušek.

Trvalým problémom je podľa predstaviteľov automobilového priemyslu aj zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily a vytvorenie systému na udržanie pracovných návykov.

Zväz oceňuje výsledky dosiahnuté v duálnom vzdelávaní, očakáva jeho ďalší rozvoj, ktorému by ale pomohlo, ak by sa jasne definovala úloha zamestnávateľov ako poskytovateľov vzdelávania. Zmeniť a doplniť by sa však mal Zákonník práce s cieľom spružniť formy zamestnania a upraviť pracovný čas.

Vyššie čisté príjmy zamestnancov

“Treba sa zamyslieť nad mechanizmom, ako ponechať zamestnanca vo firme aj pri poklese zákaziek,” uviedol Matušek. Základným cieľom je vyhnúť sa strate zamestnanca, ak firma vie, že ho bude znovu potrebovať.

Doriešiť by sa mala aj novela zákona o sociálnom fonde, aby sa platby rekreačných poukazov mohli realizovať práve z tohto fondu.Veľkým prínosom by bolo zmeniť právne predpisy tak, aby bolo vyplácanie 13. a 14. platu, ktoré je dobrovoľné, oslobodené od platenia odvodov a daní na strane zamestnancov ako i zamestnávateľov, minimálne vo výške priemerného platu zamestnanca.

„Toto opatrenia by prinieslo zvýšenie čistého príjmu zamestnancov a taktiež by pomohlo zvýšiť motiváciu zamestnávateľov tieto mzdy vyplácať,“ poukazuje zväz. Takisto je podľa neho nutné zabezpečiť a zrýchliť administratívu pri prijímaní cudzincov do pracovného pomeru.

Investície do výskumu a vývoja

Zástupcova automobilového priemyslu požadujú, aby vláda podporila investície zamerané na vývoj a výrobu vozidiel na alternatívny pohon či inteligentných dopravných systémov. Spolu s vládou chce hľadať spôsob, ako stimulovať investície do výskumu, vývoja či inovácií týchto moderných technológií.

“Je možno ťažko pochopiteľné, prečo o všetkých týchto potrebách hovoríme tak naliehavo už teraz, keď sa nám zatiaľ darí. Ale aj dnešný stav sme plánovali pred piatimi či desiatimi rokmi. Ak neurobíme významné kroky teraz, nezastabilizujeme prostredie pre príchod nových zákaziek, môžu naši zamestnanci stratiť významné pracovné príležitosti,“ povedal Matušek.

Automobilový priemysel na Slovensku so štyrmi automobilkami a 350 dodávateľmi v súčasnosti zamestnáva viac ako 150 tisíc pracovníkov, priamo a nepriamo ovplyvňuje tvorbu ďalších viac ako 250 tisíc pracovných miest, pričom generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby. Na exporte sa podieľa 40,2 percentami.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Ministerstvo hospodárstva SR.