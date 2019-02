Prestupová bomba! Hamšík dostal od vedenia „partenopei“ zelenú a opustí SSC Neapol

NEAPOL 2. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Marek Hamšík v najbližších hodinách zrealizuje prestup z SSC Neapol do Číny.

Mieri do tímu Ta-lien I-fang

Talianske médiá referujú o tom, že 31-ročný stredopoliar by mal podpísať zmluvu s tímom Ta-lien I-fang. Ak sa prestup naozaj zrealizuje, Hamšík opustí SSC Neapol po necelých dvanástich rokoch. Číňania by mali za jeho služby zaplatiť 25 miliónov eur.

„Rokuje o zmluve s čínskym tímom. Chce novú výzvu a Neapol mu v tom nebude brániť. Klub má k nemu obrovský rešpekt, pretože tu písal históriu. Chce sa posunúť ďalej a my chceme, aby bol šťastný, takže mu umožníme prestúpiť,“ cituje portál football-italia.net trénera SSC Neapol Carla Ancelottiho, ktorý zvestoval správy o možnom prestupe rodáka z Banskej Bystrice po sobotňajšom zápase 22. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A 2018/2019 proti Sampdorii Janov. Reprezentant SR pri triumfe 3:0 hral do 74. min.

Do SSC Neapol prišiel z Brescie

Chýry o Hamšíkovom prestupe do Číny komentoval aj jeho spoluhráč Lorenzo Insigne.

„Marek je šampión na ihrisku i mimo neho. Je symbolom nášho klubu, veď tu hral takmer 12 rokov. Či odíde alebo nie, je to iba jeho rozhodnutie. Bol by som rád, keby s nami zostal ešte veľa rokov, ale on sa musí rozhodnúť, čo je preňho najlepšie,“ uviedol 27-ročný útočník.

Marek Hamšík prestúpil do SSC Neapol v lete 2007 z Brescie. Predtým hral za Slovan Bratislava. Za „partenopei“ odohral 520 zápasov a strelil 121 gólov.