Preteky Okolo Slovenska vyhral Jannik Steimle, najlepším Slovákom bol Lukáš Kubiš

Nemecký cyklista Jannik Steimle z tímu Deceuninck – Quick Step sa stal víťazom 64. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Steimle dosiahol v celkovom hodnotení po štyroch etapách rovnaký čas ako jeho krajan Nico Denz (Sunweb).

Denza zdolal o šesť sekúnd

O víťazstve Steimleho rozhodol aj jeho triumf v krátkej individuálnej časovke v Žiline, kde zdolal Denza o 6 sekúnd. Tretiu priečku si s odstupom 18 sekúnd vyjazdil Novozélanďan Shane Archbold (Deceuninck – Quick Step).

Dvadsaťštyriročný Steimle si pripísal piate víťazstvo v profikariére na ceste, ale prvýkrát triumfoval v celkovom poradí na etapových pretekoch.

„Cítim sa skvele. Veľké poďakovanie patrí môjmu tímu, bez ostatných kolegov by som to nedal. Je to výnimočné, že máme spolu s Denzom rovnaký čas. Ukázalo sa, aká krásna je cyklistika, lebo na bonifikáciách na šprintérskych prémiách sme s Denzom tvrdo súperili. Raz bol vpredu on a potom zasa ja. Na Slovensku sa mi veľmi páčilo, máte výborné jedlo aj preteky. Teším sa, že sa o rok vrátim,“ uviedol Jannik Steimle pre RTVS.

Najlepší Slovák v Top 50

Spomedzi slovenských cyklistov skončil najlepšie Lukáš Kubiš. Dvadsaťročnému pretekárovi Dukly Banská Bystrica patrí v celkovom poradí 45. priečka.

„Môj druhý štart na Okolo Slovenska a výsledok ma potešil, ako aj celý tím. Celkové poradie nie je až také uspokojujúce, budúci rok to, verím, bude lepšie. Výnimočne by som sa cítil, keby skončil v najlepšej desiatke. Teraz to také nie je. Moja cestná sezóna sa týmito pretekmi uzatvorila, čakajú ma ešte majstrovstvá Európy na dráhe,“ povedal Lukáš Kubiš pre RTVS.

Záverečná etapa z Topoľčianok do Skalice (171,7 km) sa v hromadnom šprinte stala korisťou francúzskeho cyklistu Rudyho Barbiera z tímu Israel Start-Up Nation.

Druhý skončil Kolumbijčan Álvaro José Hodeg (Deceuninck – Quick Step) a tretie miesto si vybojoval Estónec Martin Laas (Bora-Hansgrohe). Laas je jediný cyklista, ktorý na 64. ročníku Okolo Slovensky vyhral dve etapy a stal sa aj víťazom bodovacej súťaže.