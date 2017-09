Prezident Andrej Kiska vstúpi do baníckeho stavu

BANSKÁ ŠTIAVNICA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Banskoštiavnické kultúrne leto vyvrcholí 7. až 9. septembra Salamandrovými dňami, plnými zaujímavých spoločenských a kultúrnych podujatí. V tomto roku sa na nich zúčastní aj prezident Andrej Kiska, ktorý sa počas obradu vo štvrtok 7. septembra stane členom baníckeho stavu.

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici

O celoslovenských Dňoch baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici, ktoré sú spojené s mestskými slávnosťami a tradičným Salamandrovým sprievodom, informoval agentúru SITA vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie v Banskej Štiavnici Rastislav Marko.

Záštitu nad podujatím už niekoľko rokov po sebe prevzali dvaja ústavní činitelia – prezident Andrej Kiska a premiér Robert Fico, pričom prvý z nich sa na podujatí aj osobne zúčastní. „Prezident bude v obradnej siete historickej Radnice prijatý do baníckeho stavu, sfára do štôlne Glanzenberg, kde odhalí pamätnú tabuľu pripomínajúcu jeho návštevu, či bude účastný tradičného šachtágu, počas ktorého uvedie do života novú knihu venovanú podzemným zákutiam regiónu,“ spresnil program prezidenta Marko.

V piatok 8. septembra sa uskutoční slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním ocenení pre tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Banskej Štiavnice a šírenie jej dobrého mena. Po ukončení podujatia v kostole odhalia novú plastiku na múre oproti radnici, ktorú podobne ako predchádzajúce vytvoril pre Banskú Štiavnicu sochár Vladimír Oravec a jeho manželka Miluše Oravcová.

Bohatý kultúrny program vyvrcholí tradičným Salamandrovým sprievodom, v ktorom až 400 historických postáv pripomenie význam mesta, zvyky i život v meste a okolí. V tomto roku si budú môcť návštevníci rozšíriť obzory o sprievode aj prostredníctvom novej aplikácie, ktorú v spolupráci s Mestský úradom, oddelením kultúry, športu a mediálnej komunikácie vytvoril študent Matej Dudák.

Sľubujú pestrý program

Pred samotným sprievodom predstavia návštevníkom nové CD štiavnických neprofesionálnych hudobníkov s názvom Štiavnické hudobné podzemie, ktoré vzniklo s finančnou podporou Fondu na podpora umenia. Na jedinečnom kompilačnom CD sa nachádza až deväť autorov, ktorí zahŕňajú viacero žánrov – od folku, cez jazz až po metal.

Hudobný počin uvedie do života známy profesionálny hudobník Oskar Rózsa. Večerný program zaobstarajú vystúpenia skupín Komajota a Hrdza.

V sobotu okrem pokračujúceho jarmoku čaká na všetkých obľúbený detský program, v ktorom vystúpia Divadlo JaJa, Pánko, Fáber Dance School, Sníček Hugo či Erik Forgáč. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne či premiéra novej kinorozprávky o Hurvínek a kúzelné múzeum.

Salamandrové dni organizuje Mesto Banská Štiavnica s partnermi a finančne ich podporil Fond na podpora umenia, US Steel Košice, Banskobystrický samosprávny kraj a Pivovar Steiger.