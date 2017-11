Prezident Kiska osobne zablahoželal Lunterovi, že pomohol k porážke novodobých fašistov

BANSKÁ BYSTRICA 6. novembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska sa po návšteve v Námestove, kde sa vyjadril k víkendovým voľbám, zastavil aj v Banskej Bystrici, aby zablahoželal k víťazstvu kandidátovi na post predsedu banskobystrickej župy Jánovi Lunterovi.

„Zastavil som sa, aby som poďakoval pánovi Lunterovi, že sa do tohto boja pustil, a zablahoželal mu k úžasnému úspechu,“ uviedol Kiska. „Vyhrali sme nielen v Banskej Bystrici, ale na celom Slovensku,“ povedal Lunter a dodal, že je to vidieť na volebných výsledkoch kandidátov Kotlebovej strany na poslancov. Svoje poďakovanie voličom doplnil budúci župan slovami „som rád, že sa tá zmena udiala“.

„Mali sme obavu, lebo naši extrémisti, môžem smelo povedať novodobí fašisti, sú organizovanou silnou politickou skupinou, ktorá postavila do volieb obrovské množstvo poslancov,“ priznal Kiska. Tieto voľby boli podľa neho aj o tom, či ukážeme naše Slovensko ako modernú krajinu. „Nesmierne oceňujem, že ľudia prišli, že sa zvýšila účasť, a ukázali, aká naša krajina skutočne je,“ doplnil prezident. Signálom do budúcna podľa neho je, aby do politiky vstupovali noví ľudia – svedomití a čestní, „ľudia za ktorými je skutočný príbeh“.

Kiska na záver dodal, že keď všetci predsedovia krajských samospráv prevezmú svoje funkcie, tak ich pozve do paláca, aby sa s nimi porozprával, „ako vidia svoju župu, ako vidia našu krajinu a budeme diskutovať ešte o tom, kde naše Slovensko posunúť“.