Prezident Putin zvolal bezpečnostnú radu, jej zasadnutie nie je bežné

Ruský prezident Vladimir Putin na pondelok zvolal veľké zasadnutie štátnej bezpečnostnej rady. V telefonáte s novinármi to podľa televízie CNN uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Na otázku, či je to mimoriadne alebo bežné stretnutie, odpovedal, že „nie je bežné“. Odmietol však poskytnúť podrobnosti o agende stretnutia. Európa je naďalej pripravená na potenciálnu ruskú inváziu, ktorej hrozba je podľa lídrov na Západe stále bezprostredná.

Peskov sa v pondelok vyjadril, že situácia v rusko-ukrajinskom pohraničí zostáva „extrémne napätá“, odmietol však komentovať možnosť, že by Rusko poskytlo vojenskú pomoc na Donbas, ak by ho o to požiadali.