Prezident Trump nespolupracoval s Rusmi na ovplyvnení volieb v roku 2016

WASHINGTON 24. marca (WebNoviny.sk) – Vyšetrovanie špeciálneho prokurátora Roberta Muellera nenašlo dôkazy o tom, že by americký prezident Donald Trump spolupracoval s Rusmi na ovplyvnení volieb v roku 2016.

V nedeľu o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti na základe správy z vyšetrovania, ktorú Mueller v piatok doručil ministrovi Williamovi Barrovi. Správa je výsledkom dvojročného vyšetrovania.

Mueller vyšetroval aj to, či sa Trump nedopustil marenia spravodlivosti. V tomto prípade však podľa ministra nie je dostatok dôkazov na očistenie prezidenta ani na to, že by spáchal trestný čin.

Barr v nedeľu zverejnil štvorstranový sumár zo správy. Ministerstvo pritom už v piatok informovalo, že Mueller neodporučil stíhanie ďalších osôb. Prezident Trump a tiež ďalší Republikáni vyšetrovanie opakovane označovali za „hon na čarodejnice“.