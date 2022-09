Prezident Zelenskyj označil ruskú mobilizáciu za zločinnú a ako znamenie slabosti nie sily

Ruské snahy o zmobilizovanie státisícov záložníkov predstavujú tiché potvrdenie, že ruská „armáda nie je schopná bojovať“. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zima bude veľmi ťažká

V rozhovore pre americkú televíznu stanicu CBS tiež povedal, že Ukrajina sa pripravuje na ďalšie ruské útoky na ukrajinskú elektrickú infraštruktúru.

Kremeľ sa týmto snaží zvýšiť tlak na Ukrajinu a jej západných podporovateľov v čase, keď sa počasie ochladzuje. Zelenskyj varoval, že nadchádzajúca zima „bude veľmi ťažká“.

Výzva Rusom

„Budú strieľať rakety a zameriavajú sa na našu elektrickú sieť. Je to výzva, ale my sa toho nebojíme,“ povedal Zelenskyj. Ruskú mobilizáciu a prvý takýto krok Moskvy od druhej svetovej vojny označil ako znamenie slabosti, nie sily. „Týmto priznali, že ich armáda už nie je schopná bojovať s Ukrajinou,“ skonštatoval Zelenskyj.

Mobilizáciu Ruska za označil za „zločinnú“ a zopakoval svoju výzvu, aby sa Rusi postavili proti nej. „Bojujte, aby neposlali na smrť vaše deti a všetkých tých, ktorých môžu vziať do tejto zločinnej ruskej mobilizácie,“ povedal Zelenskyj a na krátku časť svojho prejavu prešiel do ruštiny: „Pretože ak prídete vziať životy našim deťom, hovorím vám to ako otec – nenecháme vás nažive.“