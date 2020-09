Prezidentka Čaputová chce, aby štát finančne pomáhal krízovým centrám pre obete domáceho násilia

aktualizované 18. septembra 13:12

Štát by mal finančne pomáhať krízovým centrám na pomoc obetiam domáceho násilia. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v piatok 18. septembra po stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a 1. viceprezidentkou Policajného zboru SR Janou Maškarovou.

Hlava štátu zdôraznila, že jedným z negatívnych javov koronakrízy bol aj zvýšený výskyt domáceho násilia. Podľa prezidentky zabezpečí finančnú pomoc pre centrá novela zákona o obetiach trestných činov z dielne ministerstva spravodlivosti. Novela by tiež mala zefektívniť aj spoluprácu centier s políciou. Koliková si preto želá, aby bola novela zákona účinná od budúceho roka a aktuálne je v pripomienkovom konaní.

„Štát sa má vedieť postarať o obete trestných činov,“ uviedla hlava štátu. Dodala, že je potrebné, aby takáto pomoc bola poskytovaná v dlhodobom horizonte. Prezidentka tiež zdôraznila, že počet obetí domáceho násilia štvornásobne vzástol, a to nielen na Slovensku.

Odškodňovanie by malo prejsť na štát

Šéfka rezortu spravodlivosti spresnila, že centier by malo vzniknúť celkovo osem a budú jasným kontaktným bodom aj pre políciu, obetiam tiež budú poskytovať aj psychologickú, právnu či inú nevyhnutnú pomoc.

Ako dodala, uvedomuje si, že to spôsobuje vyššie finančné náklady, ale ide podľa nej o nevyhnutnú pomoc obetiam domáceho násilia. Kolíková chce tiež predstaviť zmenu v odškodňovaní násilných trestných činov. Zodpovednosť by mala prepadnúť na štát, ktorý bude finančné prostriedky neskôr vymáhať od páchateľa.

Policajná viceprezidentka v tejto súvislosti zdôraznila, že deti, ženy a starí šudia sú najzraniteľnejšou skupinou v prípade domáceho násilia a považuje za povinnosť chrániť ich.

Násilník sa môže vrátiť

„V návrhu zákona sa príslušníkom policajného zboru nariaďuje úradný záznam, kde budú uvedené konkrétne telefónne čísla, konkrétne udalosti a zároveň sa stanovuje povinnosť kópiu tohoto záznamu do 24 hodín zaslať intervenčnému centru,“ vysvetlila. Dodala, že intervenčné centrum bude konať vo veci zabezpečenia ďalšej pomoci.

Riaditeľka Centra Slniečko označila inštitút vykázania za veľmi dôležitý. Upozorňuje však na to, že ak si obeť nevie sama pomôcť do desiatich dní, tak sa násilník vracia naspäť a má to často fatálne následky.

Podľa nej obete potrebujú sociálne či právne poradenstvo, psychologickú podporu či možnosť ubytovania. Myslí si, že pomoc obetiam už nemôže byť založená na grantových schémach a stavaná na „dobrých srdciach“. „Toto trvá už dlhé roky, a to musí prestať,“ zdôraznila.