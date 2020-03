Prezidentka Čaputová odobrila zmeny v súdnictve súvisiace s mimoriadnym stavom

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila zmeny v súdnictve v súvislosti s mimoriadnym stavom spôsobeným pandémiou. Agentúru SITA o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Mimoriadny stav v súvislosti s koronavírusom je po jej súhlase podkladom na vylúčenie verejnosti z pojednávaní, obmedzenie účasti či obdobných opatrení. Ku zvukovému záznamu z pojednávaní budú mať však napokon prístup novinári.

Súdy budú prioritne pojednávať iba trestné konania, aj to výlučne v prípadoch, v ktorých pôjde o väzobné stíhanie či iné závažné a neodkladné záležitosti. Zelenú dostanú aj procesy, v ktorých sa napríklad rozhoduje o starostlivosti o maloletých.

Vyriešenie situácie na Najvyššom súde

Cieľom opatrenia je tiež, aby sa v praxi odložili vyhlásenia konkurzov či obmedzili pojednávania súdov s účasťou verejnosti. Tieto pozastavenia majú zatiaľ platiť do 30. apríla tohto roka.

Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii, ktorý vláda schválila 24. marca. Legislatíva tiež umožní obchodným spoločnostiam konať bez fyzického kontaktu, teda takzvane per rollam.

Úprava zákona by mala vyriešiť aj situáciu na Najvyššom súde SR, kde momentálne chýba vedenie. Funkciu bude do zvolenia nového predsedu dočasne vykonávať služobne aj vekovo najstarší sudca.

Rovnako by legislatíva mala vyriešiť aj otázku piatich členov Súdnej rady SR, ktorí sa vzdali 23. marca svojich funkcií. Mandát im automaticky zanikne deň po nadobudnutí účinnosti spomínaného zákona. Ich miesta tak bude možné obsadiť prakticky ihneď.

Pozastavenie verejných obstarávaní

Pozastaví sa aj verejné obstarávanie v prípade, že nie je nevyhnutné. „Dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,“ píše sa v návrhu zákona.

Úrady by taktiež podľa návrhu mohli disponovať aj údajmi od mobilných operátorov, ktoré budú prioritne poskytované na účely zmiernenia pandémie koronavírusu.

Mimoriadna situácia na Slovensku

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.

Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 226 prípadov koronavírusu.