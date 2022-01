Prezidentka Čaputová poďakovala predstaviteľom samospráv, že zachraňovali situáciu počas pandémie

Prezidentka Zuzana Čaputová poďakovala predstaviteľom krajov, obcí a miest, ako pristupujú k boju s pandémiou. „Zachraňovali ste situáciu neraz aj namiesto štátu a vnášali ste do situácie rozvahu,“ vyhlásila prezidentka s tým, že ich príspevok bol na začiatku pandémie a počas rozbehnutia testovania neoceniteľný.

Hlava štátu sa tak vyjadrila počas novoročného prijatia zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov SK8.

Samospráva ako partner štátu

Prezidentka uviedla, že sú situácie, kedy má byť samospráva partnerom štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré sa jej týkajú. Hlavu štátu mrzí, keď sa tak nedeje.

Ako príklad spomenula prípravu stavebnej legislatívy. V tejto súvislosti ubezpečila, že ďalšiemu legislatívnemu procesu bude venovať mimoriadnu pozornosť.

Netreba na nich zabúdať

Predsedu SK8 Jozef Viskupič pripomenul, že župy vlani oslávili dvadsať rokov svojho fungovania a zapojili sa do riešenia pandémie. Spomenul veľké humanitárne akcie, a to veľkokapacitné očkovanie občanov. Poukázal tiež na to, že samosprávy na úrovni krajov, obcí a miest nachádzajú spoločnú reč naprieč politickým spektrom a aj napriek názorovým rozdielom.

Predseda ZMOS Branislav Tréger v príhovore sľúbil, že združenie nikdy nebude šliapať po ľuďoch a bude sa riadiť vlastným úsudkom. Poďakoval prezidentke za všetko, čo robí pre samosprávu.

Prezident ÚMS Richard Rybníček povedal, že ich trápi, keď sa na nich zabúda pri rokovacom stole. Rybníček je preto prezidentke vďačný, keď predstaviteľom štátu hovorí, aby sa nich nezabúdalo. Zdôraznil, že Slovensko potrebuje ďalšiu decentralizáciu a zmenu financovania samosprávy.