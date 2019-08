Prezidentské voľby v Guatemale vyhral konzervatívec Giammattei, o post sa uchádzal po štvrtý raz

Víťazom druhého kola prezidentských volieb v Guatemale je konzervatívny kandidát Alejandro Giammattei, ktorému vyslovilo podporu zhruba 59 percent voličov. Po zrátaní hlasov z 95 percent volebných miestností to oznámila najvyššia štátna volebná komisia.

Tvrdý prístup k interrupciám

Jeho konkurentka, niekdajšia prvá dáma Sandra Torres, získala 41 percent hlasov. Voliť mohlo približne osem miliónov registrovaných voličov, volebná účasť však bola nízka.

Giammattei, ktorý kandidoval za konzervatívnu stranu Vamos, sa o prezidentské kreslo uchádzal už po štvrtý raz. „Vyhrali sme. Sme veľmi nadšení, je to logické, bolo to 12 rokov boja. Dvanásť rokov čakania na službu mojej krajine,“ vyjadril sa 63-ročný víťaz.

Giammattei zastáva tvrdý prístup voči zločinu vrátane trestu smrti a podporuje spoločensky konzervatívne hodnoty. Je hlasným kritikom manželstiev párov rovnakého pohlavia aj interrupcií.

Protikorupčný program

Torres, ktorá je exmanželkou bývalého prezidenta Álvara Coloma, bola kandidátkou stany Národná jednota nádeje a vo svojej kampani sa zameriavala na zlepšenie vzdelania, zdravotníctva a hospodárstva a ponúkala aj protikorupčný program. Generálny tajomník strany už uznal jej prehru.

Nový prezident sa ujme funkcie 14. januára a bude čeliť viacerým výzvam. Jednou z nich bude zamedzenie prílevu migrantov smerujúcich do USA. Súčasný prezident Jimmy Morales 6. júla podpísal dohodu so Spojenými štátmi, ktorá od Salvádorčanov a Hondurasanov chce, aby žiadali o azyl v Guatemale, ak cez ňu prejdú na svojej ceste do USA.

Nová hlava štátu sa bude musieť rozhodnúť, či dohodu dodrží alebo ju anuluje. Prezident sa tiež bude musieť popasovať s nezamestnanosťou, rastúcimi životnými nákladmi, zločinom či korupciou v krajine.