Prezidentský palác dostane v druhej polovici apríla podpisy na vyhlásenie referenda

Prezidentka Zuzana Čaputová by mohla dostať na stôl podpisy na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách v druhej polovici apríla, respektíve koncom apríla. Pre portál Webnoviny.sk to uviedli predstavitelia opozičných strán Hlas-SD a Smer-SD.

Kedy sa však referendum uskutoční, nie je zrejmé. Možno len odhadovať, že do začiatku letných prázdnin nebude. Do úvahy prichádza leto alebo až september.

Strany Hlas, Smer, SNS s podporou odborov zbierajú podpisy od začiatku februára tohto roka. Ich zber ovplyvnila pandémia. Smer avizoval, že bude posielať do domácností obálky s petičnými hárkami.

Tie obsahujú otázku, či občania súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR tak, aby sa voľby do nej vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Fico a Pellegrini sa delia s hlasmi na polovicu

Podpredseda Smeru Erik Kaliňák uviedol, že by hárky chceli do Prezidentského paláca odovzdať do konca apríla. „Snažíme sa dosiahnuť métu pol milióna podpisov,“ podotkol.

Poslanec Hlasu Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril, že podpisy chcú odovzdať v druhej polovici tohto mesiaca, keď ich bude dostatok. „Javí sa to tak, že povinnú kvótu sme splnili, ale chceli by sme mať nejakú rezervu. Uvidíme, ako to pôjde,“ doplnil.

Na vyhlásenie referenda je potrebných aspoň 350-tisíc podpisov občanov. Hovorca Smeru Ján Mažgút povedal, že celkové číslo podľa informácií z petičného výboru je cez 400-tisíc podpisov. Podiel Smeru na celkovom počte podpisov je podľa hovorcu okolo 200-tisíc.

Poslanec Šutaj Eštok hovorí, že podpísané hárky im chodia na P.O. BOX, ktorý majú v centrále strany. „Máme to presne zrátané. K utorku 6. apríla prišlo 205-tisíc podpisov,“ poznamenal poslanec.

Ústavný súd bude mať zrejme premiéru