Pri kvalitnom mäse viete presne, odkiaľ pochádza, radí BILLA

BRATISLAVA 2. novembra 2017 (WBN/PR) – Nenechajte si pokaziť pravý gurmánsky zážitok mýtmi o mäse s otáznym pôvodom. Nakupujte, čo poznáte a na mieste, kde je čerstvosť prioritou!

Poprední nutriční špecialisti sa zhodujú, že mäso je jedným z pilierov pestrej, vyváženej stravy. Ak vám záleží nielen na chuti, ale aj na jeho prvotriednej kvalite, dajte prednosť mäsu, ktoré je čerstvé a lokálne. V sieti supermarketov BILLA nájdete pod značkou Slovenská farma čerstvé mäso, pri ktorom máte istotu, že neputuje tisícky kilometrov.

Zaujímate sa, akú trasu musí prejsť kurča, kým sa dostane na váš plech? Kratšiu, než by ste si mysleli! Jeho cesta z farmy do supermarketu by zrejme zabrala menej času než príprava nedeľného obeda. Mäsový sortiment pod značkou Slovenská farma, podrobovaný pravidelným previerkam kvality, je prejavom úcty k zákazníkovi, ale aj k slovenským podnikateľom. Na pultoch predajní BILLA končia len tie najlepšie kúsky od dodávateľov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s chovom hospodárskych zvierat.

Farma býkov v Jurovej má cveng už aj za hranicami Slovenska. O tamojšie hovädzie produkty je záujem v Rakúsku i v ďalekom Turecku. Približne 800 býčkov z Jurovej žije v moderne vybavených maštaliach so slamovou podstielkou a majú zabezpečený dostatok pohybu na čerstvom vzduchu.

Farmy ošípaných vo Veľkom Ďure, v Tajnej a v Lipovej, ktoré zastrešuje firma Tekro, zásobujú supermarkety BILLA bravčovinou, pod ktorej lahodnú chuť sa podpisuje špeciálna strava prasiat. Tekro ju zvláda vo vlastnej réžii. Prvotné zameranie firmy bolo orientované práve na výživu zvierat, čo je zárukou, že tamojšie prasatá sú chované starostlivo namixovanými kŕmnymi zmesami.

Farma hydiny v Padáni prináša na váš stôl šťavnaté kuracie špeciality už viac ako tri dekády a špecializuje sa na chov a výkrm brojlerov – mladých kurčiat s nižšou hmotnosťou, výborných najmä na pečenie. S ročnou produkciou 3,3 milióna kusov hydiny ide o najväčšiu farmu svojho druhu na Slovensku.

Mäso pod značkou „Slovenská farma“ garantujúcou slovenský chov zakúpite v predajniach BILLA .