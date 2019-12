Najmenej dvanásť ľudí zahynulo a ďalších 26 utrpelo zranenia pri havárii autobusu, ku ktorej došlo vo štvrtok ráno v juhomexickom štáte Chihuahua.

Ako informuje s odvolaním sa na miestne zdroje agentúra The Associated Press (AP), k nešťastiu došlo pri meste Saucillo. Dôvod havárie zatiaľ nie je známy. Autobus, ktorý išiel z mesta Ciudad Juárez do mesta Torreón, sa prevrátil na stranu.