Pri obci Milavče sa zrazili expres a osobný vlak, dvaja ľudia zomreli a desiatky sú zranené

Pri českej obci Milavče v okrese Domažlice sa v stredu krátko po ôsmej ráno zrazili dva vlaky. Ako informuje portál ČT24, na mieste sú desiatky zranených a aj dvaja mŕtvi.

„Na výhybni Radonice sa zrazil expres smerujúci z Mníchova do Prahy s osobným vlakom idúcim z Plzne do Domažlíc,“ povedal pre TN.cz hovorca Drážnej inšpekcie Martin Drápal. Podľa informácií TV Nova sú do zrážky zapojené aj dve osobné autá.

K zrážke sa už vyjadril aj minister dopravy Karel Havlíček, podľa ktorého vlak Ex 351 prešiel návestidlo Stoj na výhybni Radonice na Domažlicku a zrazil sa s osobným vlakom. „Situácia je vážna, ruším všetok program a som na ceste na miesto nešťastia,“ oznámil na sociálnych sieťach.