Pri výbere vysokej školy mysli strategicky / dopredu / predvídaj

Skôr než sa rozhodneš pre ten či onen študijný program, zamysli sa nad výberom vysokej školy. To určí Tvoje smerovanie a uplatnenie v budúcnosti. V dobe, v ktorej sú technológie našou každodennou súčasťou, motorom inovácií a riešení aktuálnych problémov života. Už dnes ich nájdeš takmer na každom kroku, v priemysle, ekológii, prenikajú do medicíny či umenia. Dať sa preto dnes na štúdium techniky znamená spraviť to najlepšie pre svoju budúcnosť. Môžeš si byť istý, že svoje uplatnenie v praxi nájdeš. Ešte nikdy sa jednotlivé odbory a profesie tak nepreplietali s technológiami ako dnes. Vyštudovať techniku je tou najlepšou štartovacou čiarou pri výbere zamestnania.

Foto: UNIZA

Vyberaj strategicky – Stav na istotu – Vyštuduj UNIZA

Aplikácie technológií, digitalizáciu, robotizáciu, automatizáciu či umelú inteligenciu už dnes nájdeš v každom odbore, nielen v priemysle. Vyštuduj UNIZA a staneš sa špecialistom, ktorého uvítajú v každom z nich. Štúdium techniky Ti môže nakoniec zaručiť náskok pri výbere zamestnania. Stav na istotu a vyštuduj UNIZA. Už dnes patria jej absolventi k vyhľadávaným a tým najlepšie ceneným.

Foto: UNIZA

ZAŽI UNIZA

70 rokov skúseností, 8000 študentov, 1500 odborníkov, 7 fakúlt a najkrajší vysokoškolský campus na Slovensku! – to je Tvoj výber. Športový areál, moderné študovne i priestory na stretnutia či turnaje v e-sporte. Nájdeš tu inovačné centrum pre podnikavých startupistov, technológov, ktorí chcú rozvíjať svoje nápady, ateliér multimediálnej tvorby, študentské kino a mnoho iného.

Foto: UNIZA

UNIZA Ti dá možnosť vyniknúť už počas štúdia. Tak využi špičkové technologické vybavenia, pracovné príležitosti a aj možnosti štúdia v zahraničí!

UNIZA je univerzitou zážitkov, miestom budúcich podnikateľov, manažérov, zanietených vedcov, ktorí chcú zo sveta urobiť lepšie miesto. To skrátka musíš zažiť!

UNIZA – najlepšia technická univerzita na Slovensku

Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

E-prihlášku nájdeš tu.

Informačný servis