Pri vyšetrovaní otrávenia novičokom zadržali 400 vecí, poslali ich do vládneho laboratória

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – Policajti vyšetrujúci otrávenie ženy a muža nervovoparalytickou látkou novičok v anglickom meste Amesbury zadržali vyše 400 vecí.

Značný počet z predmetov môže byť podľa nich potenciálne kontaminovaný, a preto ich poslali na analýzu do vládneho laboratória v Porton Down. Informuje o tom denník The Guardian.

Extrémne vážny zločin

Aj napriek tomu, že sa vyšetrovateľom v piatok podarilo nájsť malú fľašku s novičokom, s ktorou prišli do kontaktu Dawn Sturgessová a Charlie Rowley, s prehliadkami budú podľa všetkého pokračovať ešte niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Vyšetrovatelia sa totiž snažia identifikovať potenciálne miesta a zdroje kontaminácie.

„Nielenže sa snažíme vyriešiť extrémne vážny zločin, pracujeme aj na identifikácii akýkoľvek potenciálnych mimoriadnych rizík pre verejnosť a popritom všetkom sa ubezpečujeme, že nikto zo zúčastnených na prehliadkach sám nie je vystavený riziku kontaminácie,“ vyjadril sa šéf z protiteroristického oddelenia britskej polície Neil Basu. „Je to veľmi dôkladná a nevyhnutná práca, ktorá, bohužiaľ, trvá veľmi dlho, kým sa dokončí,“ dodal.

Zisťujú súvislosť so Skripaľom

Vyšetrovatelia sa snažia určiť, či nervovoparalitická látka zo spomínanej fľaštičky, o ktorej veria, že je zdrojom otravy Sturgessovej a Rowleyho, je z rovnakej várky, ktorú použili v marci aj pri útoku na ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. To je podľa polície hlavnou líniou vyšetrovania.

Štyridsaťštyriročnú Sturgessovú a 45-ročného Rowleyho hospitalizovali v dôsledku otravy 30. júna v Salisbury, ktoré sa nachádza len 13 kilometrov od Amesbury. Sturgessová na následky otravy zomrela, Rowley už nadobudol vedomie.