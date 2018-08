Príchod Ronalda bol krokom Juventusu medzi veľkokluby, Nedvěd to považuje za čosi výnimočné

TURÍN 14. augusta (WebNoviny.sk) – Viceprezident talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Pavel Nedvěd je presvedčený, že angažovanie najlepšieho svetového hráča ostatných rokov Cristiana Ronalda posilnilo postavenie „starej dámy“ medzi európskymi veľkoklubmi.

Kapitán majstrov Európy z roku 2016 zamieril pred niekoľkými týždňami z Realu Madrid pod Alpy za 112 miliónov eur.

„Krok Juventusu medzi popredné kluby v Európe bol týmto spečatený,“ poznamenal pre klubovú televíziu 45-ročný rodák z českého Chebu. Nedvěd je pred CR7 posledný držiteľ Zlatej lopty, ktorý hrával za „Juve“, keďže majster sveta z roku 2006 Fabio Cannavaro získal túto trofej až v čase pôsobenie v Reale Madrid, keď už Juventus pre známu úplatkársku kauzu „Calciopoli“ účinkoval v druhej lige.

„To, že sme dokázali dotiahnuť Ronalda do Juventusu, je niečo výnimočné. Do budúcna to dá mnoho nielen nám, ale celému talianskemu futbalu,“ doplnil držiteľ striebornej medaily z ME 1996 v Anglicku. Po nich sa z pražskej Sparty cez 1. FC Košice presťahoval do Talianska a zostal mu verný doteraz.