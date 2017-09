Príďte si zahrať bedminton na turnaj dvojíc o množstvo skvelých cien!

BRATISLAVA 27. septembra 2017 (WBN/PR) – Pozývame Vás už na 5. ročník MARESI BEDMINTON TOUR. Je to akcia plná zábavy a športu. Bedminton je celosvetovo uznávaný šport, ktorý patrí medzi stále olympijské športy, no u nás nie je až tak populárny a väčšina ľudí si myslí, že hrať bedminton je veľmi jednoduché. My Vám chceme dokázať, že pri tejto najrýchlejšej raketovej hre je rýchle jednanie dôležité tak ako pri bussinese a hráč sa tu môže poriadne zapotiť.

Príďťe si zahrať a dokážte, že Váš tím je najlepší..

30.09. – 01.10.2017, Bory Mall Bratislava

Registrácia: produkcia@tolimedia.sk alebo 00421 908 700 075, tel.: 00421 2 546 546 01

https://www.facebook.com/maresibedmintontour/