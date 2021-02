Priemerná dočasná PN sa zvýšila, ľudí dohnala k práceneschopnosti predovšetkým koronakríza

Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku bola vlani pre koronakrízu medziročne vyššia vo všetkých mesiacoch okrem januára. Za marec, apríl, november a december pritom presiahla 5 percent. Najvyššiu priemernú dočasnú PN vykázala Sociálna poisťovňa za marec vlaňajška, a to 5,74 percenta.

Naopak, najnižšia dočasná PN bola v minulom roku na Slovensku v auguste, na úrovni 3,63 percenta. Pod 4 percentami bola vlani miera dočasnej PN len v štyroch mesiacoch, a to v júni až septembri. V roku 2019 bola pritom miera dočasnej PN vyššia ako 4 percentá len v troch mesiacoch, a to v januári až marci. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerná dočasná PN vychádza z podielu práceneschopných osôb voči celkovému počtu nemocensky poistených ľudí v danom období. Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti vyjadruje podiel kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti na celkovom kalendárnom fonde v sledovanom období.