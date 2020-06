Prieskum: Až 83% Slovákov chce mať možnosť vybrať si zdravotnú poisťovňu

Drvivá väčšina Slovákov sa prikláňa k názoru, že na trhu by malo pôsobiť viacero zdravotných poisťovní. S možnosťou slobodného výberu jednoznačne súhlasí 57% opýtaných a skôr súhlasí 26% ľudí. Len 5% nesúhlasí a 4% ľudí to nevie posúdiť. Vyplýva to z prieskumu nezávislej agentúry MN Force, ktorý prebiehal 4.- 8.júna na vzorke viac ako tisíc respondentov. Vypracovať si ho dala Zdravotná poisťovňa Union.

„Je to pre nás dôležitý signál, že ľudia si vážia možnosť voľby. Do zdravotných poisťovní prichádzajú ľudia dobrovoľne a hocikedy môžu odísť. Lebo majú kam! O to väčšiu máme motiváciu robiť všetko preto, aby sme si poistencov udržali a boli u nás spokojní,“ hovorí Michal Špaňár, riaditeľ poisťovní Union.

Podľa opýtaných slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre a je potrebné prijať zmeny – to si myslí až 77%. No a 76% ľudí je presvedčených o tom, že financovanie nášho zdravotníctva nie je dostatočné.

K podaniu prihlášky ku konkurencii motivuje Slovákov pocit, že sa o nich poisťovňa nestará – urobilo by tak 46% opýtaných. Ľudia citlivo vnímajú negatívne články a reportáže o „svojej poisťovni“ – kauzy a škandály v zdravotnej poisťovni by primäli k zmene 47% ľudí.

Výsledky tiež ukázali, že Slováci považujú hospodárenie súkromných zdravotných poisťovní za lepšie, ako hospodárenie štátnej poisťovne. Potvrdzuje to aj fakt, že kvôli zlému hospodáreniu by zmenila zdravotnú poisťovňu viac ako polovica opýtaných. Transparentné nakladanie s peniazmi je zároveň aj jedným z kritérií, na základe ktorých si ľudia vyberajú zdravotnú poisťovňu.

Bez ohľadu na vek alebo vzdelanie sú poistenci jednotní v otázke, či im vadí, keď poisťovňa neposkytuje žiadne benefity. Dôležité sú každého druhého Slováka. „Z konkurencie medzi zdravotnými poisťovňami môžu poistenci len profitovať. Vždy máme dôvod priniesť niečo nové, čo zlepší starostlivosť o zdravie. Veľký úspech u nás zaznamenal napríklad benefit 100 eur na zubára a novinkou je preplácanie niektorých vyšetrení pri liečbe neplodnosti,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union.

Union zdravotná poisťovňa je dlhodobo vnímaná ako férová a transparentná zdravotná poisťovňa. S jej činnosťou sa nespája žiadna kauza, s finančnými prostriedkami nakladá efektívne, v prospech systému verejného zdravotného poistenia a v záujme zvyšovania úrovne služieb pre svojich klientov. Svedčí o tom asi 50 benefitov, ktoré sme doteraz v Unione zaviedli pre našich poistencov, najvyššie

Platby pre špecialistov vo viacerých oblastiach a tiež viac peňazí pre nemocnice. No a potvrdilo to aj asi 100 000 ľudí, ktorí do nás v minuloročnom prepoisťovacom období vložili svoju dôveru.

Informačný servis