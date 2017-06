PRIESKUM medzi Čechmi a Slovákmi: Za multifokálne okuliare míňame v priemere 600 EUR, napriek tomu nás obmedzujú v mnohých činnostiach

Bratislava, 26.6.2017 ( WBN/PR ) Míňame peniaze za okuliare, s ktorými nie sme úplne spokojní a každé dva roky si kupujeme nové modely. Česi a Slováci, ktorí po päťdesiatke potrebujú dioptrické okuliare na čítanie aj do diaľky riešia často svoj problém multifokálnymi sklami. Za jedny okuliare dávame v priemere 600 EUR. O tom, že jednoduchá bezbolestná operácia by mohla problém do konca života vyrieši, polovica Čechov a Slovákov nemá tušenia.

Viac ako tretina Čechov a Slovákov síce investuje množstvo peňazí do multifokálnych okuliarov, napriek tomu ich pri čítaní, počítači či aktivitách vonku musí investovať do ďalších. Jedny multifokálne okuliare odľahčia vrecko Čecha a Slováka v priemere o 600 EUR. Mnohí si nové okuliare musia kvôli meniacim sa dioptriám kupovať každých 12 – 24 mesiacov.

Neustále menenie okuliarov otravovalo aj zdravotnú sestru Andreu (46). „Každé tri mesiace som okuliare menila. Striedala som troje rôznych a keďže sa mi dioptrie stále menili, každý rok som do nových rámov a dioptrických skiel dávala ďalšie a ďalšie peniaze.“ Práve financie a neustále míňanie nemalých súm za nové a nové modely rozhodli. „Nezvažovala som dlho, nepohodlie s neustálou výmenou dioptrických okuliarov, ktoré boli finančné náročné, som už nemienila ďalej zniesť. Rozhodla som sa pre operáciu PRELEX a naplánovala som si ju tak, že som ju podstúpila na svoje narodeniny.“

OKULIARE MENILA KAŽDÉ TRI MESIACE.

Andrei počas operácie metódou PRELEX implantoval primár NeoVízie MUDr. Piovarči trifokálne šošovky PanOptix zbavili. Vďaka nim sa pacientka zbavila okuliarov na čítanie, do diaľky aj na strednú vzdialenosť už natrvalo.

Trend v rastúcej potrebe slobody bez okuliarov u vekovej skupiny 45 + potvrdzuje z praxe aj očná lekárka a očná chirurgička MUDr. Adriana Smorádková. „Neustále rastúce životné nároky a zvyšujúca sa dĺžka produktívneho veku spôsobuje, že dnešní päťdesiatnici a šesťdesiatnici sú aktívnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Do vysokého veku pracujú, venujú sa najrôznejším športom a koníčkom, veľa cestujú. Aktívny život nie je kompatibilný s obmedzeniami, ktoré spôsobujú multifokálne okuliare, prípadne striedanie trojo okuliarov pri rôznych činnostiach (do diaľky – na čítanie – na stred),“ prezrádza očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

„Chcú sa opäť cítiť ako za mlada a opäť si užívať život slobodne. Opäť mať zrak, ktorý bez okuliarov uvidí na blízko, na stred aj do diaľky či na druhú stranu ulice.“

Z prieskumu medzi 600 pacientmi slovenskej Očnej kliniky NeoVízia a českých kliník NeoVize Brno a DuoVize Praha ukázal, že nie všetci oční lekári v ambulanciách informujú svojich pacientov o tom, že multifokálnych okuliarov by sa mohli zviť jednoduchou operáciou. O tom, že okuliarov na čítanie a do diaľky sa môžu natrvalo zbaviť jednoduchým zákrokom, netuší možno práve preto približne polovica Čechov a Slovákov netuší.

NEPRÍJEMNÉ STRIEDANIE VZDIALENOSTÍ.

A v čom aj najdrahšie multifokálne okuliare obmedzujú ľudí najčastejšie pri bežných činnostiach? Dlho si na ne musia zvykať (26%) a ťažko sa im zaostruje na rôzne vzdialenosti (22%). V prieskume sa posťažovali, že sa im nepríjemne v nich pracuje na počítači a pozerá na strednú vzdialenosť (20%) a nepríjemne sa im v nich chodí po schodoch (21%).

„Špeciálne muži si v 80% na multifokálne okuliare nezvyknú. Mužom aj ženám sa v multifokálnych okuliaroch nepríjemne chodí po schodoch. Pri striedavých pohyboch majú pocit, že sa im hýbe priestor. Mávajú bolesti hlavy z neustálych pohybov. Sťažujú sa aj na potrebu neustále vymieňať multifokálne okuliare za špeciálne okuliare na počítač a iné do blízka. Keď si často napočítajú sumu, ktorú za tri až päť rokov minú na okuliare a rámy, operácia ich výjde rovnako.“

RIEŠENIE PRE AKTÍVNYCH.

Práve pocit obmedzenia, ktoré päťdesiatnikom plus spôsobujú dioptrie na čítanie, na stred a do diaľky privádzajú pacientov čoraz častejšie na chirurgické kliniky.

„Medzi pacientmi, ktorí sú vhodní a túžia sa už natrvalo zbaviť multifokálnych okuliarov a všetkých dioptrických problémov súbežne, máme veľa aktívnych či rekreačných lyžiarov, bežcov, terénnych motorkárov, cyklistov. Najmä ak radi cestujú do exotických krajín, okuliare či ich neustále striedanie ich dokáže veľmi otráviť. Ani multifokálne kontaktné šošovky nie sú ideálna alternatíva, z pacientov ich toleruje iba málokto.“

Ženské nositeľky multifokálnych okuliarov trápi aj vizuálna deformácia. „Nádherné ženské oči za okuliarmi často nevidno. Pluskové multifokálne okuliare oči neprirodzene zväčšujú, mínusové zase zmenšujú. Po operácii ženy často celkom ožijú, ich oči nádherne vyniknú.“

Anonymný prieskum o spokojnosti s nosením multifokálnych okuliarov bol uskutočnený v mesiaci máj 2017 na vzorke 600 pacientov očných kliník NeoVízia Bratislava, NeoVize Brno a DuoVize Praha.

ČO JE PRELEX

Bezbolestná ambulantná operačná metóda pre ľudí po štyridsiatke, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov do blízka aj do diaľky súčasne. Počas operácie očný chirurg implantuje multifokálne alebo trifokálne vnútroočné šošovky. Pomocou nich je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka aj do diaľky. Trendom sú trifokálne šošovky. Poskytujú špeciálne pohodlie pacientom, ktorí pracujú dlhé hodiny na počítači a potrebujú perfektné videnie nielen na čítanie a so diaľky, ale aj na strednú vzdialenosť.