Prieskum Danone: Až polovica Slovákov konzumuje mäso takmer každý deň. Zaťažuje to zdravie aj planétu

konštrukcia - kreslo musí mať pevnú a stabilnú konštrukciu. Sedadlo by nemalo byť vratké alebo sa kývať. Existujú aj kreslá so sedadlami, upevnenými na špeciálnom pohyblivom pere. Takýto mechanizmus vás núti zapojiť pri sedení rôzne druhy svalov. Aj keď kreslo plní svoju podstatu, nemusí byť pre každého pohodlné.

synchrónny mechanizmus - pri nakláňaní sa dozadu musí dôjsť k zväčšeniu uhla medzi sedadlom a operadlom s tým, že sedadlo sa mierne nakloní dozadu

Kancelárske kreslo ako praktický pomocník a módny doplnok vašej kancelárie

Či sa nám to páči alebo nie, prevažnú časť dňa strávime v práci. Aby sa však niekoľko hodinové sedenie v kancelárii nestalo nočnou morou, potrebujeme kvalitné, praktické ale aj pekné kancelárske kreslo. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií ako postupovať pri jeho výbere a na čo všetko by ste si mali dať pozor, aby sa vám sedelo nie len štýlovo, ale aj pohodlne a šetrne k vášmu zdraviu. Nechajte sa inšpirovať. Každá práca má svoje výhody aj nevýhody. Pri práci s počítačom nie sme síce unavení fyzicky, ale psychická vyčerpanosť je niekedy horšia ako únava po nočnej zmene v továrni. Ak ešte k tomu sedíte na zlej a nekvalitnej kancelárskej stoličke, či kresle, ubližujete si hneď dvakrát. Nesprávne sedenie spôsobuje nie len bolesti chrbta, ale aj krku a nôh. Zhoršuje sa cirkulácia krvi v tele, dochádza k výkyvom tlaku, alebo aj k vzniku kŕčových žíl. Kancelárske kreslá nájdete v rôznych tvaroch, farbách a dizajnových prevedeniach. Okrem módnych prvkov by malo spĺňať aj iné, dôležitejšie parametre, vedúce k správnemu a zdravému sedeniu. Vymeňte nekvalitné kreslo za nové a ušetrite si bolesti hlavy, chrbta, či návaly stresu a únavy.Pri zariaďovaní kancelárie určite myslite aj na výber vhodného kresla. Pod pojmom "vhodné" však nemyslíme len pekné, moderné a ladiace s interiérom miestnosti, ale aj funkčné, praktické a technicky premyslené. Možno vás označenie technické mierne zaskočilo, ale je to tak. Aj kancelárske kreslá disponujú určitým mechanizmom ovládania a parametrami, ktoré by ste rozhodne nemali prehliadnuť. Odmenou pre vás bude príjemný pocit pri práci a hlavne váš zdravý chrbát. Platí zásada, že tvrdé kolieska sú ideálne na mäkké povrchy, mäkké kolieska zasa na tvrdé povrchy a univerzálna tvrdosť je vhodná všade. Hodnotíme ju preto ako najpraktickejšiu. Súčasťou takýchto typov kresiel býva aj otočný mechanizmus. Na kresle sa môžete nie len pohybovať, ale zároveň sa aj otáčať na ľubovolnú stranu či smer. Máte tak na dosah všetko potrebné k práci. [related id="1600002" style="media"/] Aj keď je funkčnosť a praktickosť kancelárskeho kresla nesmierne dôležitá, nezabúdajme ani na jeho dizajn, farbu a prevedenie. Z kresla sa totiž môže stať aj ideálny módny doplnok do vašej kancelárie, či pracovne. Príjemné sedenie zaručí nie len dobre tvarované sedadlo, ale aj použitý materiál. Vybrať si môžete z viacerých materiálov. Sieťovina je vysoko priedušná a ideálna hlavne v teplejších mesiacoch. Najvyhľadávanejším typom materiálu je čalúnenie. Zabezpečuje pomerne vysoký komfort sedenia a má dobré izolačné vlastnosti. Rôzne druhy dizajnov sú samozrejmosťou. Ak si radi doprajete luxus, potom siahnite po koženom kancelárskom kresle. Na trhu je dostupná pravá koža, ale aj syntetická. Je trvácna, štýlová a nenáročná na údržbu. Na druhej strane sa však neodporúča pri dlhodobom sedení, viac ako 12 hodín denne. Pri skutočne dlhom pobyte za písacím stolom zvoľte radšej klasické čalúnené kreslo. Ďalšou kategóriou, na ktorú nesmieme zabudnúť je nosnosť kresla. Miera záťaže, ktorú kancelárske kreslo zvládne sa odvíja aj od pevnosti konštrukcie a použitého materiálu. Klasická nosnosť je v rozmedzí 70 - 120 kg. Neriaďte sa pri nákupe len cenou a vzhľadom. Pekný dizajn, módna farba či vzor a úžasne nízka cena je určite zaručeným lákadlom, ale zároveň nemusí ísť aj o záruku kvality. Výber si starostlivo premyslite, pozrite si ponuky od viacerých výrobcov, porovnávajte parametre a nebojte sa pýtať. V kancelárskom kresle strávite predsa dlhé a dlhé hodiny. 