Prieskum IKEA: Slováci a ich život v domácnosti

BRATISLAVA 28. augusta 2017 Každý z nás má doma miestnosť, v ktorej sa cíti najlepšie a trávi v nej veľa voľných chvíľ. Prieskum, ktorý pre IKEA realizovala agentúra STEMMARK, ukázal, že až ¾ Slovákov je spokojných so svojím bývaním. Značná časť z nich však ešte stále vidí priestor na zlepšenie a postupne svoje bývanie zdokonaľuje a prispôsobuje svojim predstavám. Pozrite sa spolu s nami, ako Slováci vnímajú svoje domácnosti.

Ktorá izba je pre nás najdôležitejšia?

Keď sa pozrieme na preferencie Slovákov, môžeme jasne vidieť, že pre väčšinu z nich je najdôležitejšou miestnosťou v domácnosti obývacia izba – ak by totiž neboli obmedzení priestorom ani financiami, až 40 % Slovákov by si nanovo zariadilo práve obývaciu izbu, 15 % kuchyňu s jedálňou, 14 % spálňu a iba 5 % by zmenilo kúpeľňu. Z prieskumu vyplynulo aj to, že Slováci sú veľmi starostliví rodičia, pretože väčšina ľudí vo veku 35 – 44 rokov by najradšej nanovo zariadila detskú izbu pre svoje ratolesti.

Kde Slováci hľadajú útočisko po náročnom dni?

Každý z nás po namáhavom pracovnom dni potrebuje čas na oddych a miesto len pre seba. Pocit domova sa Slovákom, spája najmä s pohodlným oblečením, so sledovaním televízie, s oddychovaním za počítačom či leňošením na obľúbenej pohovke.

Hneď po príchode domov sa až 56 % z nás najprv prezlečie do pohodlného domáceho oblečenia a až potom sa odoberie do svojej oázy pokoja. Tento zvyk je typický hlavne pre ženy a osoby staršie ako 44 rokov. Prieskum IKEA ukázal, že muži si častejšie spájajú pohodlie domova so sledovaním televízie a sedením za počítačom, zatiaľ čo ženy preferujú relax v posteli pri dobrej knihe.

Treba si však uvedomiť, že tieto preferencie sa líšia aj podľa veku. Študentskú izbu označujú za najvhodnejšie miesto na relax mladí do 24 rokov, svoju vlastnú izbu ľudia nad 54 rokov. Generácia nad 44 rokov sa radšej usadí na pohovku v obývacej izbe a zrelaxuje pri dobrom filme alebo večernej televíznej šou. Hoci je toaleta miestnosťou, kam chodí každý sám, len 5 % Slovákov sa na záchode zdržiava preto, aby mali chvíľu iba pre seba.

Čo robíme za zatvorenými dverami?

Keď sa za nami zatvoria dvere a nikto sa nepozerá, prichádza čas na obľúbené (zlo)zvyky a aktivity. Hoci polovica Slovákov tvrdí, že žiadne nemá, zvyšok sa k niektorým priznal.

6 % z nás chodí po byte často úplne nahých, 15 % tak robí len občas! Či už sme nahí, alebo oblečení, vždy sa doma radi odreagujeme. Čo tak spievanie z plných pľúc? 14 % z nás podáva často svoje najlepšie (alebo možno aj najhoršie) spevácke výkony práve vtedy, keď nás nikto nepočuje. 33 % Slovákov radšej pravidelne relaxuje pri hlasno pustenom televízore či hudbe.

„Sladké ničnerobenie‟ je medzi Slovákmi tiež rozšírený a populárny relax, ktorý si aspoň niekedy dopraje 30 % z nás.

Jesť neobvyklé jedlá alebo ich kombinácie baví 5 % z nás.

Rituály a návyky sa u Slovákov líšia taktiež podľa pohlavia. Keď sú ženy doma samy, môžete ich pristihnúť tancovať, spievať alebo hovoriť so svojím druhým ja pred zrkadlom. Muži si najradšej potajomky prezerajú erotické stránky.

Čo považujeme za neprípustné?

Viete si predstaviť, že prídete domov a nevyzujete si topánky? Asi nie, však? Pre 90 % Slovákov je to absolútne neprípustné. Viac ako 50 % z nás považuje za nevhodné chodiť po byte v Evinom rúchu, teda nahý.

Ak si myslíte, že si užívame prechádzanie sa s jedlom po byte alebo večerné maškrtenie v perinách, tak ste na omyle. Prechádzky s jedlom a omrvinky neznesie doma 68 % z nás.

A čo naši domáci miláčikovia? Napriek tomu, že k nim máme v súčasnosti čoraz lepší vzťah, slovenské psy a mačky to nemajú až také ružové. 68 % Slovákov si myslí, že mať domácich miláčikov v posteli je absolútne nevhodné.

Pre 57 % ľudí je neprípustné vykladať si nohy na stôl a rozhádzané oblečenie po byte prekáža až 54 % z nás.

Za celkom normálne správanie považujeme počúvanie hlasnej hudby, prechádzanie sa po byte v spodnej bielizni či naboso a spanie oblečený pred televízorom.

Tak čo, našli ste sa v týchto riadkoch?

Tento prieskum realizovala spoločnosť IKEA v súvislosti s predstavením nového Katalógu IKEA 2018, ktorý chce ľudí inšpirovať k tomu, aby svoju obývaciu izbu prispôsobili svojim predstavám a potrebám.

O IKEA

IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi vyrábajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí‟. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohla dovoliť väčšina ľudí. IKEA má celkom 400 obchodných domov v 48 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privítajú 776 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk.

