Prieskum MVK: Škultéty je najväčším súperom Bašku vo voľbách v Trenčianskom kraji

TRENČÍN 9. októbra (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja konali koncom septembra, zvíťazil by v nich terajší župan Jaroslav Baška pred primátorom Trenčianskych Teplíc Štefanom Škultétym a poslankyňou NR SR Renátou Kaščákovou. Vyplýva to z prieskumu Agentúry MVK na vzorke 636 respondentov. Agentúre SITA jeho výsledky poskytol Pavel Haulík z MVK.

V prvej trojke Baška, Škultéty a Kaščáková

Pri otázke Ak by sa voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja konali dnes, ktorému kandidátovi by ste dali svoj hlas? získal najväčšiu podporu Jaroslav Baška (40,6 %), s odstupom nasledoval Štefan Škultéty (19,1 %) a Renáta Kaščáková (13,2 %). Podpora ostatných kandidátov neprekročila päť percent. Spomedzi respondentov, ktorí uvažujú o účasti vo voľbách, si 19,3 % nevedelo vybrať žiadneho kandidáta.

Za najväčšie problémy kraja respondenti označili dostupnosť a kvalitu zdravotníckych zariadení (74,6 %), kvalitu a priepustnosť cestnej siete (54,8 %) a dostupnosť a kvalitu zariadení sociálnej starostlivosti, pričom každý z opýtaných mohol uviesť tri najzávažnejšie problémy.

Anketári sa ľudí pýtali aj na ich informovanosť o práci zastupiteľstva a predsedu TSK. Až 61,1 percenta priznalo, že nemajú žiadne informácie alebo sú len veľmi slabo informovaní. Čiastočnú informovanosť uviedlo 30,3 % respondentov a za pomerne alebo veľmi dobre informovaných sa pokladalo 8,6 % účastníkov prieskumu.

Polovicu ľudí nezaujíma práca samosprávy

Anketárov tiež zaujímalo, ako by respondenti charakterizovali svoj záujem spoznať prácu samosprávnych orgánov TSK. Len 15,8 % opýtaných uviedlo, že ich to zaujíma, 36,9 % malo o problematiku čiastočný záujem, no až 47,3 % respondentov sa o prácu krajskej samosprávy vôbec nezaujíma, resp. zaujíma len veľmi málo.

Agentúra MVK uskutočnila prieskum názorov obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja na blížiace sa regionálne voľby v dňoch 21. až 26. septembra.

Výskumnú vzorku tvorilo 636 respondentov a bola reprezentatívna pre dospelú populáciu kraja z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a veľkostných kategórií sídiel. Prieskum uskutočnili technikou rozhovoru prostredníctvom anketárskej siete.

7 kandidátov na predsedu TSK

O hlasy voličov sa v sobotu 4. novembra budú uchádzať terajší predseda Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených), právnička Petra Hajšelová (Sme rodina-Boris Kollár), poslankyňa Národnej rady SR Renáta Kaščáková (Sloboda a Solidarita, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), ochranárka Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty (NEKA), podnikateľ Igor Valko (Nový parlament) a doktorand Ferdinand Vavrík (NEKA).