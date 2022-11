Prigožin tvrdí, že denné tempo postupu Vagnerovcov je v poriadku. Briti si myslia opak (foto)

Mecenáš ruskej žoldnierskej organizácie Vagnerovci Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho sily postupujú na ukrajinskom fronte 100 až 200 metrov za deň, pričom vraví, že „v modernej vojne je to normálne“ tempo.

Ako však na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter pripomenulo britské ministerstvo obrany, podľa ruskej vojenskej doktríny má ruská armáda podľa plánov denne postupovať o 30 alebo viac kilometrov.

„Vo februári Rusko plánovalo postúpiť za mesiac o tisíc kilometrov. V septembri ukrajinské sily dokázali denne postúpiť o viac než 20 kilometrov,“ poukazujú Briti na paradox, čo sa týka tempa oboch znepriatelených strán.

Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva zároveň podotklo, že Prigožin počas ostatných dvoch mesiacov prestal predstierať, že „nie je spájaný s Vagnerovcami“.

„Vo svojich verejných vyhláseniach sa vyjadruje explicitnejšie. Pravdepodobne sa snaží vylepšiť svoju dôveryhodnosť v napätom systéme ruskej národnej bezpečnosti,“ domnievajú sa Briti.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 2, 2022