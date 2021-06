Príležitosť pre mladých Slovákov a Čechov: Samsung spustil štvrtý ročník programu Tvoja šanca #futureskills

Samsung Tvoja šanca #futureskills, je intenzívny rozvojový program pre študentov zo Slovenska a Česka a už po štvrtýkrát privítal svojich účastníkov. Šesť chlapcov a štyri dievčatá vo veku 17 – 21 rokov v ňom čaká osem mesiacov nabitých inovatívnym a zaujímavým obsahom – od individuálneho kariérneho rozvoja, tréning zručností budúcnosti, práca s digitálnymi technológiami až po profesijné poradenstvo, spoluprácu s ľuďmi z firiem aj realizácia vlastného projektu.

Možnosti digitálnych technológií si študenti vyskúšali hneď pri úvodnom stretnutí, ktoré prebehlo na interaktívnej platforme Gather Town na konci apríla. To bolo niečo iné ako tradičné zoznámenie sa tvárou v tvár v konferenčnej miestnosti! Všetci zúčastnení na seba vzali role avatarov a ako vo videohre sa pohybovali po virtuálnej prednáškovej sále s pódiom, záhradným parkom s fontánou, sadli si do spoločenskej miestnosti alebo sa zastavili na kávu v kuchynke.

„Spoznať sa osobne je samozrejme lepšie, ale keď nie je iná možnosť, virtuálne prostredie ponúka veľa inovácií a príležitostí, ako spolu komunikovať interaktívne, nielen cez videohovor. Vedieť sa prispôsobiť sťaženým podmienkam, byť flexibilný, nebáť sa skúšať nové veci a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny – to sú vlastnosti, ktoré mladých ľudí posúvajú vpred a tí ich uplatnia v akomkoľvek odbore i osobnom živote. Našich 10 účastníkov sme vyberali z 56 prihlášok skvelých študentov, ktorí sa už dostali do užšieho výberu a ich motivácia k sebavzdelávaniu je ohromná. Cieľom programu je im pomôcť, aby lepšie spoznali svoje schopnosti, objavili svoje záujmy a silné stránky, získali osobné aj pracovné sebavedomie a ujasnili si svoje plány,“ uviedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka spoločnosti Samsung.

Foto: Samsung

Program Tvoja šanca #futureskills sa zameriava predovšetkým na zručnosti 21. storočia, ako napríklad projektové riadenie, leadership, digitálne nástroje alebo kritické myslenie a až do konca roka je nabitý vzdelávacími aktivitami. Hneď po úvodnom stretnutí všetkých účastníkov nasledoval prvý kariérny online workshop s koučkou Petrou Drahoňovskou. Okrem iného sa venoval premenám na súčasnom trhu práce a konkrétnym tipom, ako „sa vedieť predať“ vďaka dobre vystavanej osobnej značke. „Väčšinu mladých ľudí trápi neistota z budúcnosti. Tlak na správny výber odboru, ktorému sa venovať. Boja sa, že ich práca nebude baviť a že nebudú šťastní. Individuálne kariérne ​​poradenstvo v programe je pre mladých ľudí veľmi prínosné, objasnia si priority a akým smerom sa vydať. Ďalším krokom sú praktické skúsenosti – absolvovať návštevu alebo stáž vo firme, nadviazať kontakt s ľuďmi z odboru a keď študent zistí, že to nie je to pravé, ako si predstavoval, bez stresu môže hľadať a skúšať ďalej. V tom je sila vzdelávacích programov, praktická príprava „na budúcnosť“ totiž v klasickom školskom vzdelávaní väčšine dospievajúcich chýba,“ poukázala Zuzana Mravík Zelenická.

Foto: Samsung

Ďalšie workshopy v rámci programu budú nasledovať – ​​v júni sú v pláne témy ako LinkedIn alebo metodológia Design Thinking, ktorú študenti rovno aplikujú aj do realizácie svojich vlastných tímových projektov. „V týchto projektoch budú reflektovať problematiku „mladí v práci“ a svoje riešenia na konci programu predstavia odbornej porote. Autori unikátnych nápadov získajú tiež možnosť predniesť svoj projekt globálnemu vedeniu Samsungu,“ dodala Zelenická.

Celý program študentom ukrojí stovky hodín z voľného času – v minulom ročníku účastníci absolvovali 28 skupinových workshopov a strávili bezmála 2700 hodín individuálnym rozvojom. Účastníci programu sa vyjadrili, kto je pre nich vzorom a motiváciou. „Za môj vzor považujem Steva Jobsa, ktorý vytvoril z technológií niečo, čo nemusí nutne zaujímať len ľudí z odboru. Môj najväčší obdiv má ale za svoje prezentačné zručnosti, ktoré boli vždy veľkým predstavením – jeho schopnosť motivovať a viesť ľudí by som si chcel v budúcnosti určite osvojiť,“ uvádza 19-ročný Richard z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach.

Foto: Samsung

„Mám rada redaktorku Veroniku Cifrovú za to, ako sa neustále vzdeláva a pracuje na sebe. Ďalším mojím vzorom je Ján Markoš, u ktorého obdivujem široký prehľad a ešte Lenka Hlinková, autorka knihy Ženský algoritmus, pre jej odhodlanie a otvorenosť v IT svete,“ dodáva 21-ročná Alžbeta zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá pochádza z Dolného Kubína.

„Martin Rota, pretože obdivujem jeho znalosti, ktoré siahajú takmer do všetkých odvetví vedy. Naučil ma tiež kritickému mysleniu, za ktoré som mu vďačný,“ povedal 17-ročný Vojtěch zo Súkromnej strednej školy výpočtovej techniky v Prahe.

Eliška, 18-ročná študentka Lepařovho gymnázia v Jičíne si vybrala silnú ženu: „Obdivujem cieľavedomosť a rozhodnosť Margaret Thatcher. Hoci nesúhlasím s niektorými jej politickými názormi, menovite jej odporu k Európskej únii, vážim si to, že si pevne stála za svojím názorom.“

Foto: Samsung

SAMSUNG TVOJA ŠANCA #FUTURESKILLS, www.samsungtvojesancefutureskills.cz

Program Samsung Tvoja šanca #futureskills iniciátora Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., má za cieľ pripraviť mladých ľudí na zmeny na trhu prác. Súčasťou programu je aj tímový projekt, ktorý aplikuje princípy Solve for Tomorrow – globálneho strategického programu spoločnosti Samsung, s cieľom rozvíjať kritické myslenie študentov u riešenia spoločenských problémov súčasného sveta. Programy Tvoja šanca #futureskills aj Solve for Tomorrow pre mládež sú súčasťou globálneho záväzku spoločnosti Samsung k vzdelávaniu mladých ľudí.

