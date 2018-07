Primátor Bratislavy Nesrovnal chce rokovať o parkovacej politike, s poslancami sa viackrát hádal

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) – Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal sa chce k parkovacej politike v meste stále vrátiť. Mestskému zastupiteľstvu chce opäť predložiť návrh na zavedenie pravidiel parkovania v Bratislave na schválenie.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Naposledy sa mestské zastupiteľstvo parkovaním v meste malo zaoberať koncom júna, nakoniec sa však k nemu nedostali, pretože rokovanie nedokončili. Už niekoľkýkrát mali na stole návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou.

Hádky primátora s poslancami

Po viacerých neúspešných pokusoch o jeho schválenie ho poslancom opäť predkladal primátor Ivo Nesrovnal. Viackrát sa poslanci s primátorom pri tomto bode pohádali alebo sa k jeho prerokovaniu vôbec nedostali. Túto tému z rokovania primátor už aj viackrát stiahol.

Z parkovacej politiky v meste sa stala kauza. Hovorkyňa pripomenula, že opakovaným zmarením schválenia štatútu parkovacej politiky v hlavnom meste Bratislava aj naďalej ostáva jediným slovenským krajským mestom bez parkovacej politiky. „Okrem zvýhodnenia pre Bratislavčanov s trvalým pobytom v rámci zlepšenia parkovania v hlavnom meste by to súčasne znamenalo aj viac peňazí pre mesto na jeho rozvoj,“ dodala.

Zavedenie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave sa stále odďaľuje. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca minulého roka. Aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k štatútu. Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. Triedy.

Nie je pripravené ani jedno záchytné parkovisko

„Sme na konci volebného obdobia a nemáme pripravené ani jedno záchytné parkovisko, nemáme pripravenú mestskú hromadnú dopravu. Obávam sa, že zavedenie parkovacej politiky sa presúva na nové volebné obdobie,“ hovorí mestský poslanec Ján Budaj, ktorý predložený dodatok dlhodobo kritizuje. Podľa predsedu dopravnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň mestského poslanca Jozefa Uhlera by bolo dobré, aby poslanci ľuďom pred novembrovými komunálnymi voľbami ukázali, že problém s parkovaní chcú vyriešiť. „Nemyslím si, že sa poslanci majú čoho báť, je to len zavedenie poriadku tak, ako to funguje v iných krajských mestách na Slovensku,“ spomenul Uhler koncom minulého roka.

Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia.