Primátor Vallo a starostovia mestských častí podporujú zastavenie hazardu v Bratislave

Primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostovia bratislavských mestských častí podporujú petíciu za zastavenie hazardu v hlavnom meste.

„Spoločne vyhlasujeme, že podporujeme petíciu zastavme hazard iniciovanú občianskymi aktivistami v plnom rozsahu a vykonáme všetko pre to, aby bola vôla občanov naplnená. Taktiež podporíme prijatie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta Bratislavy nie je možné umiestniť žiadnu herňu ani kasíno,“ uviedol na tlačovej besede Vallo.

Nová petícia za zákaz

Podľa primátora neregulované rozširovanie hazardných hier na území Bratislavy negatívne mení tvár mesta a verejných priestorov, a tiež má závažné spoločenské a ľudské dôsledky.

„Podporu petície sme sa preto rozhodli vyjadriť takto spolu verejne so starostami a starostkami mestských častí a mestskými poslankyňami a poslancami prihlásením sa k spoločnej deklarácií,“ dodal Vallo.

Iniciatíva zastavme hazard ohlásila v pondelok 18. novembra novú petíciu za zákaz hazardu v Bratislave. Predstavitelia iniciatívy využijú na zbieranie podpisov deň volieb do Národne rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.

Najvyšší súd nerozhodol

Dobrovoľníci s podpisovými hárkami budú pripravení pred volebnými miestnosťami. Petíciu je však možné podpísať už aj v súčasnosti.

Po zmene zákona stačí v momentálnej situácií pre Bratislavu vyzbierať 15 percent podpisov obyvateľov hlavného mesta. Iniciatíva tvrdí, že Bratislavčania už majú plné zuby zalepených okien herní. Neplánujú čakať, kým Najvyšší súd SR vynesie rozsudok v súvislosti s prvou petíciou.

„Najvyšší súd doteraz nerozhodol a nevyhovel odkladu účinnosti pochybného rozhodnutia bratislavského krajského súdu, ktorý zákaz hazardu v roku 2018 zrušil,“ dodala Iniciatíva. Prvú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste podpísalo 136-tisíc obyvateľov.

Stále väčší problém

„Plne rozumiem, ak sú ľudia už z tejto témy unavení. Niekoľko rokov sme riešili práve tému hazardu. Na druhej strane hazard je stále problémom a stále väčším. To, že tento boj, ktorý sme viedli pred pár rokmi, sme prehrali, neznamená, že by bolo správne s ním prestať. Chcem poprosiť ľudí, aby napriek tomu, že už petíciu podpisovali, tak urobili znova. Treba spraviť všetko pre to, aby sme dokázali dostať hazard z Bratislavy, tak, ako to zvládli aj iné mestá v zahraničí,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová verí, že sa nebude opakovať situácia so stratenými petičnými hárkami z minulosti.

„Nemyslím si, že by sa petícia za dnešných okolností a za dnešných objektívnych podmienok mala šancu na magistráte hlavného mesta stratiť…Som veľmi rada, že sa našli dobrovoľníci, ktorí sú ochotní túto petíciu vyzbierať a my im vyjadrujeme z hľadiska komunálnej politiky jednoznačnú podporu,“ dodala Čahojová.