Primátorka Prešova žiada expresné vlaky do Košíc, štátne železnice sú nápadu naklonen

PREŠOV 27. novembra (WebNoviny.sk) – Zavedenie expresných vlakov medzi Prešovom a Košicami navrhla primátorka Prešova Andrea Turčanová štátnemu železničnému prepravcovi. Zrýchlené i čistejšie vlaky by podľa nej mohli pomôcť zvýšeniu záujmu o železničnú prepravu medzi východoslovenskými metropolami.

Návrh predniesla na dnešnom pracovnom stretnutí so šéfom Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK) Antonom Ružbarským, na ktorom diskutovali aj o možnosti vybudovania ďalších železničných zastávok v Prešove. Agentúru SITA o tom informoval tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták.

Konkurencia osobným vozidlám

Podľa Turčanovej by dostupnejšie a hlavne rýchlejšie vlakové spojenie medzi Prešovom a Košicami mestu určite dopravne pomohlo. Pripomenula, že denne sa medzi týmito dvoma mestami len v jednom smere presúva takmer desatina obyvateľov Prešova.

„Sú to tisíce pracujúcich či študujúcich Prešovčanov, ktorí by zlepšenú železničnú dopravu privítali,“ dodala. Podľa primátorky železničnú dopravu by pomohli zatraktívniť expresné vlaky, ktoré by trať medzi oboma mestami dokázali prekonať do pol hodiny. „Vtedy budú konkurenčné osobným vozidlám,“ uviedla.

Železnice budú niektoré návrhy realizovať

Primátorka počas stretnutia otvorila aj otázku vybudovania ďalších železničných zastávok v Prešove, ktoré by takúto dopravu sprístupnili a priblížili obyvateľom prešovských sídlisk, cez ktoré vlaky prechádzajú.

„Je dôležitá tiež modernizácia vlakových súprav. Mnohé z tých, ktoré prepravujú cestujúcich v súčasnosti, už patria skôr do múzea ako na koľajnice. Nové súpravy budú lákadlom, ktoré vlakovú prepravu zatraktívnia pre väčší počet ľudí,“ uviedla. Ako doplnil Grejták, ŽSSK je podnetom mesta naklonená, pričom niektoré z návrhov by sa mali realizovať už v budúcom roku.