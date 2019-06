Princ Harry s manželkou a synom navštívia Juhoafrickú republiku, bude to ich prvá rodinná zahraničná cesta

Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a ich syn Archie na jeseň vycestujú do Juhoafrickej republiky. Pre ich potomka to bude prvá zahraničná návšteva, pričom bábätko bude mať v tom čase zhruba päť mesiacov. Dvojica to potvrdila na službe Instagram.

„Bude to naša prvá rodinná oficiálna cesta,“ uviedli. Presný termín však zatiaľ nie je známy. Buckinghamský palác vo štvrtok dodal, že Harry bude následne pokračovať do Angoly, Malawi a Botswany.

Vojvoda zo Sussexu a jeho brat, princ William už v minulosti cestovali po Afrike, kde podporujú ochranu divokej prírody. Harry je tiež patrónom charitatívnej organizácie pomáhajúcej deťom v Lesothe.