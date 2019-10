Princ Harry zažaloval vydavateľstvá bulvárnych denníkov, údajne mu odpočúvali telefón

Britský princ Harry zažaloval vydavateľstvá bulvárnych denníkov The Sun, Daily Mirror a už nefunkčných novín News of the World v súvislosti s odpočúvaním jeho telefónu. Ako potvrdil Buckinghamský palác, žaloba sa týka údajného nelegálneho odpočúvania hlasových správ.

Škandál odpočúvania telefónov

Webstránka Byline informovala, že vojvoda zo Sussexu podal sťažnosť prostredníctvom svojich právnikov v piatok 27. septembra na vyššom súde v Londýne s tým, že spoločnosti News Group Newspapers (NGN) a Mirror Group Newspapers (MGN) zneužili jeho súkromné informácie pre ich články.

Spravodajská webstránka BBC informuje, že obvinenia voči NGN sa datujú do obdobia pred rokom 2010. Akého obdobia sa týka sťažnosť voči MGN nebolo bezprostredne známe. Ako uviedol korešpondent BBC Jonny Dymond, predpokladá sa, že princ Harry podnikol právne kroky v súvislosti so škandálom odpočúvania telefónov zo začiatku 21. storočia.

Žalobu podala aj Meghan

Tento týždeň už pritom podala žalobu na britský bulvár aj Harryho manželka Meghan. Vojvodkyňa zo Sussexu zažalovala bulvárne noviny Mail on Sunday, ktoré podľa nej nelegálne zverejnili súkromný list, ktorý napísala svojmu otcovi.

Noviny obvinila z porušenia autorských práv, zneužitia súkromných informácií a porušenia britského zákona na ochranu osobných údajov. Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, www.bylineinvestigates.com a archívu agentúry SITA.