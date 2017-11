LONDÝN 20. novembra (WebNoviny.sk) – Britskí princovia William a Harry sa objavia v novej epizóde Star Wars s podtitulom Poslední Jediovia. Obaja princovia sa ešte v apríli minulého roku prišli pozrieť na nakrúcanie snímky a už vtedy sa povrávalo, že si tam v prezlečení aj zahrali.

V slovenských kinách od 14. decembra

Predstaviteľ Finna, herec John Boyega teraz potvrdil, že William a Harry si s ním zahrali v jednej scéne prezlečení za stormtrooperov.

Po ich boku sa ako vojaci v bielom obleku objavia aj herec Tom Hardy a spevák Gary Barlow zo skupiny Take That. Či niekto z nich aj niečo povie, zatiaľ nie je známe. Nová snímka zo série príde do slovenských kín 14. decembra.

Režisérom Rian Johnson

Ôsma epizóda populárnej vesmírnej ságy vznikla pod režisérskou taktovkou Riana Johnsona. V novinke si zahrali Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren) či zosnulá Carrie Fisher (Leia Organa).

Úlohy z predchádzajúcej snímky Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) si zopakovali aj Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie či Andy Serkis. Okrem toho herecké obsadenie dopĺňajú Kelly Marie Tran, Laura Dern či Benicio Del Toro.

Ako výkonný producent sa na filme podieľal J. J. Abrams, ktorý režíroval spomínanú siedmu epizódu s podtitulom Sila sa prebúdza. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.