Pripravení na Vianoce?

Vianočné sviatky už nezadržateľne klopú na dvere. Na čo však nezabudnúť, aby Vianoce tento rok boli skutočne nezabudnuteľnými chvíľami pohody v kruhu rodiny? Máme pre vás cenný tip.

Okrem množstva dobrého jedla, darčekov sú Vianoce aj v znamení dobrých filmov. Výpočet vianočných rozprávok je totiž takmer nekonečný. Od tradičných starších rozprávok – Bol raz jeden kráľ, Tri oriešky pre Popolušku až po tie súčasné. S Lepšia.TV vám neujde ani jedna.

Aby ste stihli všetky rozprávky

Častým problémom počas vianočných sviatkov je to, že súčasne na viacerých staniciach beží program, ktorý by ste si chceli pozrieť. Aj toto však dnes už viete jednoducho vyriešiť. Ak využívate televíziu cez internet Lepšia.TV, tak oceníte 100 dňový televízny archív. Môžete si tak rozprávky a filmy pozrieť kedykoľvek spätne. 100 dňový archív je pritom jeden z najdlhších na trhu. Archív je tak dlhý, že ak by ste si chceli pripomenúť vianočnú atmosféru aj vo februári, Lepšia.TV vám to bez problémov splní.

Foto: Lepšia.TV

Už žiadne rodinné hádky, čo sa bude pozerať

Vianočnú pohodu môže často narušiť rodinná hádka o tom, čo sa bude v televízore pozerať. Zatiaľ čo stará mama dáva prednosť starším klasickým rozprávkam, mamičky obľubujú vianočné romantické filmy a deti zase radšej komédie. Časté vianočné nezhody tiež viete vyriešiť pomocou Lepšia.TV. Tá vám dáva možnosť si zapnúť obľúbený program nielen na telke, ale aj v počítači či mobile. Vianočné nezhody tak tento rok naozaj nehrozia.

Foto: Lepšia.TV

Chystáte sa na chatu?

Čoraz viacej ľudí vianočné sviatky netrávi doma, ale na svojich chatách. Ak aj tam nechcete prísť o vianočné klasiky, pomôže vám Lepšia.TV. Túto televíziu cez internet môžete pozerať v celej Európskej únii. Nezáleží pritom či ste na dovolenke, služobnej ceste alebo na chate s priateľmi. Stačí mať pripojenie k internetu a už vám nič neunikne. Vďaka modernému formátu H.265, ste schopní docieliť plynulého prehrávania HD prenosu aj pri nízkom dátovom toku. Inak povedané. Na Štedrý večer Tri oriešky pre Popolušku na chate aj pri slabšom internete vám zaručene nebudú chýbať.

Foto: Lepšia.TV

Doprajte si viac programov

Počas sviatočných voľných dní trávime pred televízorom podstatne viacej času. Mnohí z nás si okrem štandardných televíznych kanálov chcú dopriať aj tie prémiové akými sú napríklad stanice HBO. Nechcú sa však zaviazať na dlhé obdobie. Podmienky sledovania televízie cez internet cez Lepšia.TV sú veľmi jednoduché. Jednoducho si u objednávky zvolíte dĺžku predplatného a riadite sa následne inštrukciami. Je to jednoduché, rýchle a k ničomu sa nezaväzujete. Službu si pritom môžete kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. Je len na vás, kedy ju chcete využívať. Plne sa prispôsobí vašim potrebám.

Aby Vianoce boli naozaj sviatky pokoja, radosti a dobrých filmov, Lepšia.TV nemôže u vás chýbať. Iba vďaka nej zažijete pravú rodinnú pohodu a nezmeškáte ani jednu rozprávku.

www.lepšia.tv

